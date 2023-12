Modon d’Or 2023, ecco dove trovare le cinque migliori Fontine DOP Alpeggio

Ti piacerebbe assaggiare le migliori Fontine DOP Alpeggio della Valle d’Aosta? Le cinque vincitrici del Concorso Modon d’Or 2023 quest’anno provengono dagli alpeggi La Rossa di Doues dall’azienda agricola Chatelair, Chamolé di Charvensod da Fabio Dalbard, La Pierre di Aymavilles dalla società La Borettaz di Gabriele Viérin e Fabrizio Bisson, Plan de l’Eyve di Gressan da La Vignettaz di Fulvio Chabloz e La Baou di Saint-Rhémy-en-Bosses dalla società agricola Frères Diémoz. E’ possibile acquistare o degustare le Fontine premiate già in questi giorni, e fino all’esaurimento delle 200 forme messe a disposizione per questa iniziativa promozionale, presso diversi negozi, alberghi e ristoranti della regione o su alcuni siti di e-commerce (QUI).

A scegliere le fontine vincitrici, dopo le degustazioni della giuria tecnica e della giuria del territorio, è stata una giuria di eccellenza composta dai presidenti degli enti regionali partner dell’iniziativa, dello IAR, dell’AREV, da chef, giornalisti, rappresentanti della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, di Slow Food e dell’ONAF nazionali e presieduta dallo Chef Alessandro Circiello, componente del TaSin (Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale) del Ministero della Salute, portavoce della Federazione Italiana Cuochi, opinion leader, esperto di alimentazione e chef del programma di medicina di RAIUNO Buongiorno benessere.

«Mangiare Fontina DOP Alpeggio in Valle d’Aosta in questi giorni è stato come bere del latte, estremamente concentrato, ma privo di lattosio – ha commentato lo chef – E’ un alimento che possiede tantissime vitamine importanti e che, grazie, alla biodiversità e alla varietà di erbe e fiori presenti nei luoghi dove pascolano gli animali, offre un gusto unico e un sapore deciso e intensamente aromatico. Questo formaggio, che nasce fra queste splendide valli, racconta un territorio e una tradizione gastronomica che ha sicuramente ancora molti segreti da svelare e che indubbiamente merita di essere valorizzato anche per la genuinità dei suoi prodotti, sani e ricchi di vitamine e sostanze nutritive».

L’iniziativa rappresenta un importante tassello all’interno della strategia di valorizzazione della Fontina DOP, messa in atto in questi anni dalla Regione Valle d’Aosta di concerto con gli altri attori del mondo lattiero-caseario valdostano, al fine permettere al prodotto di crescere sul mercato e un atout fondamentale anche dal punto di vista turistico. Fondamentale in questo senso, anche l’impegno della Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales, che, tra le altre cose, cura la messa in vendita delle Fontine vincitrici nei diversi esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. “La Fontina è certamente uno dei più importanti testimonial della qualità e dell’eccellenza della Valle d’Aosta ed incarna in maniera emblematica la maestria e l’amore che gli agricoltori dedicano alla loro attività – spiega il Presidente della Chambre, Roberto Sapia. – Per questa ragione, la Chambre ha voluto anche quest’anno mettere in campo il proprio impegno per promuovere e valorizzare le Fontine premiate tramite le attività commerciali, di ristorazione e di accoglienza della nostra regione in un’ottica di collaborazione trasversale che sempre più dovrà accompagnare ogni nostra iniziativa. In questo senso il Modon d’Or oltre ad essere un’occasione per celebrare la ricchezza della tradizione casearia e anche l’abilità e la dedizione degli allevatori e produttori locali, costituisce certamente un’interessante occasione di incontro e di confronto per cercare di innovare e migliorare le produzioni pur rispettando le radici della nostra cultura alimentare.”

ELENCO DEI PUNTI VENDITA, NEGOZI, HOTEL E RISTORANTI

NEGOZI

SUPER CRAI DI ARVIER

Via Lostan 102 – Arvier www.facebook.com/Supercrai-Arvier

COFRUITS

Loc. Cognein 6 – Saint-Pierre www.cofruits.it

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI

Fraz. Bruil 58 – Rhêmes-Notre-Dame www.hibou-prodottivaldostani.it

LA MAISON DU GOÛT

Rue Mines de Cogne 2 – Cogne www.lamaisondugout.it

LA BOTTEGACCIA DI LUCA E DANILA

Via Sant’Anselmo 90 – Aosta www.facebook.com/labottegacciaosta

LA CROTTA DI FROMADZO

Fraz. Chez Les Chuc – Valpelline alvearechedicesi.it/it-IT/producers/36813

NEGOZIO LA VALDÔTAINE

Zona Industriale 12 – Saint-Marcel

IL GHIOTTONE

Via Chanoux 100 – Saint-Vincent www.ilghiottonevda.it

PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI DI GUALA TIZIANA

Fraz. Grand Moulin 18/C – Antey-Saint-André

MACELLERIA BERTHOD

Via Roma 93 – Valtournenche macelleriaberthod.it

LA MAISON DES GOURMANDS

Via Roma 81 – Valtournenche www.lamaisondesgourmands.it

CERVINIA GOURMET

Via Guido Rey 34 – Breuil-Cervinia www.facebook.com/CerviniaGourmet

FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS

Rue Trois Villages 1 – Brusson www.fromagerie.it

MAISON BERTOLIN – SCRIGNO DEI SAPORI

Loc. Champagnolaz 10 – Arnad www.bertolin.com

SHOP ONLINE

CONCA DI BY https://alvearechedicesi.it/it-IT/producers/36813

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI www.hibou-prodottivaldostani.it

MAISON BERTOLIN – SCRIGNO DEI SAPORI www.bertolin.com

NOSTRE MONTAGNE – PRODOTTI TIPICI VALLE D’AOSTA www.prodottitipicivalledaosta.it

HOTEL e RISTORANTI

HOTEL MAISON SAINT JEAN – RISTORANTE ARIA

Vicolo Dolonne 18 – Courmayeur www.msj.it

HOTEL CHALET SVIZZERO

Strada Statale 26, 11 – Courmayeur www.hotelsvizzero.com

FERNANDELL BRASSERIE RACLETTE

Avenue du Mont Blanc 21 – Pré-Saint-Didier www.fernandell.com

HOTEL RISTORANTE LES GRANGES

Fraz. Les Granges 21 – La Thuile www.lesgranges.it

PAOLO GRIFFA AL CAFFE’ NAZIONALE

Piazza Chanoux 9 – Aosta www.paologriffa.com

LA BOTTEGACCIA DI LUCA E DANILA

Via Sant’Anselmo 90 – Aosta www.facebook.com/labottegacciaosta

HOTEL HERMITAGE

Via Piolet 461 – Frazione Breuil-Cervinia www.hotelhermitage.com

ALTRI PUNTI VENDITA

COOPERATIVA PRODUTTORI

LATTE E FONTINA

Loc. Croix Noire 9 – Saint-Christophe

Route du Mont Blanc 2 – Pré-Saint-Didier

Fraz. Frissonière – Centro Visitatori – Valpelline

www.fontina-valledaosta.it

MARCHÉ VERT NOËL

Mercatini di Natale ad Aosta

www.mercatinodinataleaosta.it