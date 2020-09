Specialità toscane a tutte le ore: a St. Christophe ha aperto l’Osteria da Samu

Toscana, culla della lingua italiana, del rinascimento e di buona parte di ciò che, agli occhi del resto del mondo, rappresenta il “made in Italy”. A partire da una tradizione enogastronomica unica, costruita sulle eccellenze del territorio. Una cucina cui, da pochi giorni, in Valle d’Aosta è dedicato un locale. Parliamo dell’Osteria da Samu, in località La Maladière 49 a Saint-Christophe (ex “Capolinea”), indirizzo da mettere sul navigatore se la bistecca alla fiorentina, la ribollita, i pisci, o la selvaggina come il cinghiale alla cacciatora – per limitarsi ad alcune specialità – sono tra le vostre preferenze.

La formula “non stop” dell’osteria è studiata per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio possibile, a partire da coloro che, magari, si spostano per esigenze di lavoro e non hanno certezze sui loro orari. La cucina, rigorosamente casalinga e umile, è infatti aperta dalle ore 12 alle 18, in modo da permettere di mangiare praticamente ad ogni ora. In quella fascia viene proposto un menù a 12 euro, che include sempre – tra i primi o i secondi – un piatto toscano, a scelta. L’idea è che anche nella semplicità richiesta da un pranzo a prezzo contenuto non si debba rinunciare alla qualità.

Dopodiché, quando arriva la sera, all’Osteria da Samu va in scena l’aperitivo. Birra al metro e vini toscani sono protagonisti di quel momento, che non si allontana comunque dalla natura del locale, grazie a stuzzichini ispirati alla tradizione culinaria dei piatti tipici locali e toscani. La cena, invece, è un momento particolarmente intenso. Il ristorante lavora esclusivamente su prenotazione (non è previsto, peraltro, un numero minimo), con serate a tema. Di particolare successo, dall’apertura (pochi giorni fa) ad oggi, quella dedicata alla trippa, ma non è escluso neanche il pesce, sempre a prezzi onesti.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per una ricetta all’insegna del gusto. Il locale è aperto dal lunedì al sabato, giorno quest’ultimo in cui nel menù “non stop” viene introdotta anche la selvaggina (domenica è, invece, il turno di chiusura), un’altra scelta compiuta per proporsi come meta naturale per una parentesi dedicata a mangiare e bere bene, dando luce e colore alla propria giornata.

Per informazioni:

Osteria da Samu

Località La Maladière, 49

(Ex “Capolinea”)

Saint-Christophe

Tel. 342 1862372

E-mail

Sito web

Profilo Facebook