Tornano gli sconti di primavera dell’Acquario Octopus, un mondo di salute per gli amici a 4 zampe

Come sempre, la primavera – con i suoi sbalzi di temperature ed i “capricci” del meteo – è un momento delicato per tutti gli “amici a quattro zampe”. Ma a venire incontro alle esigenze di tutti, tornano le promozioni messe in campo dall’Acquario Octopus.

A maggior ragione in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, proteggere i nostri animali di affezione dai parassiti e gli agenti patogeni – come pulci, zecche, pidocchi, zanzare e pappataci a loro volta portatori di malattie e complicazioni molto pericolose – diventa ancora più importante.

Per evitare brutte sorprese, anche quest’anno Acquario Octopus mette in campo i suoi sconti di primavera nei quali rientrano gli antiparassitari cane e gatto, che dal 20 marzo al 18 aprile, permetteranno a tutti di far vivere serenamente la “bella stagione” ai propri animali domestici con sconti imperdibili – anche del 35% – sulle migliori marche di antiparassitari e prodotti protettivi come Vectra, Frontline, Scalibor, Seresto e Fiprotix.

Non, solo, da Octopus è possibile, come sempre, trovare le migliori marche di cibo per i nostri “amici a 4 zampe”, sicure, di qualità e ideali per una nutrizione sempre sana. Tra questi, i prodotti per cuccioli Farmina e Monge – prodotti anch’essi italiani –, ma anche Woolf, Dentastix, Prolife e Oasy, o, per i gatti, Sheba, Natural Code e Almo Nature.

Un intero “mondo” per i migliori amici dell’uomo, anche per riuscire a tenerli belli attivi e “giocherelloni”, grazie ai tiragraffi di varie misure e dimensioni – per i gatti grandi e piccoli –, oppure i Sensory bone da masticare per i cani, che fa il paio con i giochi in TPR super-resistenti.





Per informazioni

Acquario Octopus:

Quart – Località Amérique, 89/a – Tel. 0165 765278

Aosta centro – Via Torino, 6 – Tel. 0165 40323

Charvensod – Località Pont-Suaz, 59 – Tel. 0165 548939

Pont-Saint-Martin – Via Circonvallazione, 3 – Tel. 0125 1969512

Mail: info@acquarioctopus.it

Visita la pagina Facebook

Visita il sito internet