Un Natale di traguardi e nuove partenze da Nuova Auto Alpina, presto anche a Torino

E’ stato un anno molto importante per Nuova Auto Alpina, con novità sia in termini di nuovi brand, sia di sedi. L’offerta commerciale è infatti stata ampliata con nuovi mandati per i brand KIA, grazie all’acquisizione della società SEA, e divenendo concessionaria ufficiale per le marche italiane EVO e DR, che stanno aumentando considerevolmente la loro presenza sul mercato grazie ad un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Per dare il meglio alla clientela, anche in termini di layout espositivi nel rispetto dei nuovi standard delle case trattate, dal 30 settembre, per quanto riguarda il Canavese, Nuova Auto Alpina si è trasferita nella nuova sede di Bollengo, in via Gambone 4, dove possono essere scoperte e provate le novità di prodotto di casa Stellantis, tra cui Jeep Avenger e Fiat 600.

La grande notizia di fine anno è che dal 2 gennaio 2024, Nuova Auto Alpina apre a Torino, in corso Vercelli 232. In quella sede, sarà concessionaria ufficiale di un brand, che ancora non può essere svelato, ma che è cresciuto in Italia come immatricolazioni nel 2023 di oltre il 300%. In sede, i clienti troveranno anche km zero e usato multimarca.

La forza di Nuova Auto Alpina e del Gruppo Sicav 2000, di cui la società fa parte, è stata quella di intercettare i nuovi bisogni di mobilità della clientela e sapere, negli anni, rinnovarsi con nuove professionalità e un team che corre insieme verso un obiettivo comune. Quest’ultimo non è solo rappresentato dalla crescita del gruppo ma soprattutto la soddisfazione del cliente, che è da più di 70 anni il faro che indica la strada della concessionaria.

Le sedi del Gruppo Sicav 2000 resteranno aperte anche il 23 e il 30 dicembre mattina, mentre il team dedicherà tempo alla famiglia il 24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio 2024, restando chiusi. Il 2 gennaio si ripartirà, quindi, con la grande apertura della sede di Torino, in corso Vercelli 232.

Tutto il team – consapevole dell’importanza del lavoro di gruppo e del contributo al risultato del singolo, perché da Nuova Auto Alpina è chiaro a tutti che vincere non è sorpassare gli altri, ma superare sé stessi – coglie l’occasione per formulare i migliori auguri di Buon Natale e buon anno a tutta la clientela!

