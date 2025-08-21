Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  21 Agosto
  • 10:50

Il dottor Lucio Buffoni è il nuovo primario di Oncologia

Eporediese, Buffoni è stato Responsabile del Gruppo Interdisciplinare delle Neoplasie toraco-polmonari presso l’Ospedale Molinette di Torino dal 2008 al 2015, ha ricoperto l’incarico di Alta specialità per la gestione del paziente affetto da tumore toraco-polmonare presso l’AOU San Luigi di Orbassano dal 2015 al 2019, e a 44 anni è diventato Direttore della SC Oncologia dell’Humanitas Gradenigo di Torino.
Buffoni primario Oncologia
Sanità

Un nuovo primario per il reparto di Oncologia dell’Ospedale Parini di Aosta. Si tratta del dottor Lucio Buffoni. Eporediese, Buffoni, vincitore del concorso indetto dall’azienda Usl, è stato Responsabile del Gruppo Interdisciplinare delle Neoplasie toraco-polmonari presso l’Ospedale Molinette di Torino dal 2008 al 2015, ha ricoperto l’incarico di Alta specialità per la gestione del paziente affetto da tumore toraco-polmonare presso l’AOU San Luigi di Orbassano dal 2015 al 2019, e a 44 anni è diventato Direttore della SC Oncologia dell’Humanitas Gradenigo di Torino. Dal 2021 è inoltre Coordinatore Regionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) per Piemonte e Valle d’Aosta. Parallelamente ha conseguito un Master in Oncologia Molecolare presso l’IRCCS di Candiolo e un Master in Nutrizione Clinica a Roma, ed è Referente per le patologie toraco-polmonari della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Ho scelto l’Ospedale Parini perché credo abbia tutte le possibilità per garantire al paziente oncologico un percorso di diagnosi e cura completo e di altissima qualità – spiega il dottor Buffoni -. Al Parini oggi possiamo infatti profilare il tumore come nei migliori centri europei e offrire le expertise e le tecnologie più avanzate a disposizione per la sua cura. Tutto questo senza tralasciare gli aspetti umani dell’assistenza grazie ai servizi di supporto per il paziente e la sua famiglia ormai consolidati nella loro esperienza”.

Per il Direttore Generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, Massimo Uberti: “La sua esperienza, unita a una visione moderna e innovativa della presa in carico del paziente, rappresenta un valore aggiunto per la nostra Azienda e per tutta la comunità valdostana. La sua nomina conferma l’impegno della nostra Organizzazione nel rafforzare ulteriormente la qualità delle cure oncologiche sul territorio”.

 

 

