Il dottor Lucio Buffoni è il nuovo primario di Oncologia

Un nuovo primario per il reparto di Oncologia dell’Ospedale Parini di Aosta. Si tratta del dottor Lucio Buffoni. Eporediese, Buffoni, vincitore del concorso indetto dall’azienda Usl, è stato Responsabile del Gruppo Interdisciplinare delle Neoplasie toraco-polmonari presso l’Ospedale Molinette di Torino dal 2008 al 2015, ha ricoperto l’incarico di Alta specialità per la gestione del paziente affetto da tumore toraco-polmonare presso l’AOU San Luigi di Orbassano dal 2015 al 2019, e a 44 anni è diventato Direttore della SC Oncologia dell’Humanitas Gradenigo di Torino. Dal 2021 è inoltre Coordinatore Regionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) per Piemonte e Valle d’Aosta. Parallelamente ha conseguito un Master in Oncologia Molecolare presso l’IRCCS di Candiolo e un Master in Nutrizione Clinica a Roma, ed è Referente per le patologie toraco-polmonari della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Ho scelto l’Ospedale Parini perché credo abbia tutte le possibilità per garantire al paziente oncologico un percorso di diagnosi e cura completo e di altissima qualità – spiega il dottor Buffoni -. Al Parini oggi possiamo infatti profilare il tumore come nei migliori centri europei e offrire le expertise e le tecnologie più avanzate a disposizione per la sua cura. Tutto questo senza tralasciare gli aspetti umani dell’assistenza grazie ai servizi di supporto per il paziente e la sua famiglia ormai consolidati nella loro esperienza”.

Per il Direttore Generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, Massimo Uberti: “La sua esperienza, unita a una visione moderna e innovativa della presa in carico del paziente, rappresenta un valore aggiunto per la nostra Azienda e per tutta la comunità valdostana. La sua nomina conferma l’impegno della nostra Organizzazione nel rafforzare ulteriormente la qualità delle cure oncologiche sul territorio”.