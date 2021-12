Lavoratori stagionali e turisti possono prenotare il vaccino anti Covid

Sono state attivate, dall’Azienda Usl, le procedure di prenotazione della vaccinazione per i lavoratori stagionali e per i turisti domiciliati, per periodi lunghi, in Valle d’Aosta. Sarà possibile prenotare il vaccino in prima dose, seconda dose o terza.

I soggetti residenti nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Veneto che intendono vaccinarsi in Valle possono procedere dal Portale Poste Italiane, compilando tutti i campi ed inserendo i dati richiesti.

Dopo circa 24 ore – scrive una nota Usl –, riceveranno un sms che comunicherà la possibilità di procedere alla prenotazione tramite il portale delle Poste.

Le altre regioni

I soggetti residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Sicilia che intendano vaccinarsi in Valle devono invece inviare una e-mail all’Azienda Usl-Servizio Assistenza Web indicando i propri dati ed il motivo per cui si chiede la vaccinazione nella nostra regione.

Alcuni giorni dopo, secondo la disponibilità del gestore Poste Italiane, potranno procedere alla prenotazione sul portale, accedendo con il proprio Codice fiscale e tessera sanitaria.