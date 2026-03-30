Mauro Occhi ricoprirà il ruolo di direttore generale dell’Usl fino alla nuova nomina

Fino alla nomina della nuova figura apicale, sarà il direttore sanitario dell’Usl Mauro Occhi a ricoprire la carica di direttore generale, dopo le dimissioni di Massimo Uberti.

A deciderlo, con una delibera approvata all’unanimità, la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Carlo Marzi. Preso atto delle dimissioni di Uberti, in servizio al vertice dell’Azienda sanitaria dal novembre 2021, il provvedimento prevede di “attribuire le funzioni di direttore generale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta al direttore sanitario, dottor Mauro Occhi, a decorrere dal 1° aprile 2026 e fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda Usl“.

Il tutto, prosegue il testo della delibera, “nelle more della conclusione della procedura valutativa a carattere non comparativo per la formazione della rosa degli idonei alla nomina attualmente in corso”.

In 34 ammessi alla selezione per la carica di Direttore generale dell’Usl Vda

13 marzo 2026

di Silvia Savoye

Sono 34 i candidati ammessi alla procedura valutativa a carattere non comparativo per la formazione della rosa degli idonei alla nomina a Direttore generale dell’Azienda Usl Valle d’Aosta.

Nell’elenco c’è il nuovo direttore della struttura complessa residenzialità anziani Franco Brinato, il coordinatore delle politiche sociali Marco Ottonello, il direttore sanitario Mauro Occhi e il direttore di Arpa Igor Rubbo.

Fra gli altri nomi figurano l’attuale direttore della Città della Salute di Torino Lorenzo Angelone, il direttore dell’Asl di Olbia Antonio Irione, la direttrice dell’Asl Cn2 (Bra – Alba) Paola Malvasio, il direttore generale dell’Asl Alessandria Francesco Marchitelli, il direttore dell’area Abruzzo e Sardegna di San Raffaele Spa Pier Luigi Marinelli, il direttore del plesso ospedaliero Villa Scassi di Genova Paolo Petralia, il direttore generale dell’Ao Santa Croce e Carle di Cuneo Franco Ripa, il direttore generale dell’Asl di Biella Mario Sanò, il direttore generale Asl di Sassari Flavio Sensi, il direttore dell’Asl To4 Luigi Vercellino.

Completano la lista: Pier Mario Azzoni, Gianni Bonelli, Giuseppe Calicchio, Pierbiagio Cuomo, Roberto D’Angelo, Giuseppe Di Bartolo, Andrea Di Mattia, Andrea Fabbo, Antonello Formichella, Paolo Garavana, Stefano Greco, Francesco Leo, Morris Montalti, Paolo Petrucci, Fabrizio Polverini, Luigi Tardioli, Rita Tomasin, Daniela Troiano, Ornella Vona e Fabiano Zanchi.

Con decreto del presidente della Regione dovrà ora essere nominata la Commissione deputata allo svolgimento della procedura valutativa a carattere non comparativo dei 34 candidati. La lista dei successivi candidati ritenuti idonei alla carica finirà sul tavolo della Giunta regionale a cui spetterà il compito di scegliere il sostituto di Massimo Uberti dalla guida dall’Azienda sanitaria valdostana.

Massimo Uberti presenta le dimissioni da Dg dell’Usl: la nuova Giunta deciderà sul futuro

3 ottobre 2025

di Silvia Savoye

31 ottobre 2025

Massimo Uberti si è dimesso da direttore generale dell’Usl, incarico che ricopriva da quattro anni. La lettera con le dimissioni formali è stata consegnata venerdì 26 settembre 2025 al presidente Renzo Testolin e all’assessore alla Sanità Carlo Marzi, alla vigilia delle elezioni regionali.

Si tratta di una scelta irrituale, considerando che il mandato sarebbe scaduto nel novembre 2026. A spiegare le motivazioni è lo stesso Uberti nella missiva inviata ai vertici della Regione:

“Ritengo corretto che la nuova Giunta debba poter procedere alla scelta di un Direttore Generale all’inizio del Suo mandato, senza ereditare contratti di lavoro di lunga durata.”

La nomina del Direttore generale è basata sulla fiducia reciproca tra il dirigente e la Giunta, elemento essenziale per garantire continuità e portare avanti i cambiamenti avviati nell’azienda sanitaria. Per questo motivo, Uberti, prossimo alla pensione, ha deciso di lasciare alla nuova Giunta la responsabilità di valutare se confermare la sua nomina o scegliere un nuovo direttore.

Uberti ricorda l’impegno chiestogli al momento della proroga biennale dell’incarico, di garantire la propria presenza almeno fino alle elezioni regionali, “onde evitare una nomina pluriennale ad una Giunta a meno di un anno dalla cessazione del mandato elettorale”. Proprio in base a questa disponibilità Uberti ha scelto di dimettersi, consegnando la lettera alla vigilia delle elezioni “per non dare appigli ad alcuna speculazione pretestuosa, evitando sia strumentalizzazioni da campagna elettorale, se fossero state comunicate prima, sia, se ritardate, di un possibile seppur gratuito collegamento all’esito della tornata elettorale.”

Uberti rimarrà in carica fino al 31 dicembre, così da consentire alla nuova Giunta di avviare eventualmente le procedure selettive e di arrivare a una nuova nomina.

“Per queste ragioni dichiaro da subito la disponibilità, su eventuale richiesta regionale, ad anticipare o posticipare l’effettiva decorrenza delle dimissioni in funzione dei tempi tecnici della nuova nomina. La recente pubblicazione del nuovo elenco nazionale degli idonei al ruolo di Direttore Generale della ASR consente la scelta tra un maggior numero di candidati, sia interni alla struttura, se prevalesse la volontà di dare continuità al lavoro, sia esterni, se si propendesse per una linea di discontinuità rispetto al passato.”

La nuova Giunta regionale potrà ora valutare se richiedere a Uberti di ritirare le dimissioni.