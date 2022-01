Covid, i presidi valdostani denunciano: “Minacciati e paragonati ai nazisti”

“Inviti alla disobbedienza, minacce e paragoni assurdi”. E’ quanto ventidue dirigenti scolastici valdostani denunciano di aver ricevuto attraverso una “lettera riservata” spedita sulla loro posta istituzionale il 14 gennaio scorso “a firma di EducaLiberaVda”, il comitato di lavoratori della scuola, docenti, Ata ed educatori formatosi la scorsa estate, dopo l’entrata in vigore del Green Pass in ambito scolastico.

I presidi dopo aver letto la missiva hanno preso carta e penna segnalando l’accaduto all’Assessore all’Istruzione Luciano Caveri e alla Sovrintendente Marina Fey.

“I contenuti e le minacce, neppure troppo velate, che fanno oggetto dello scritto sono decisamente offensivi della professionalità di noi Dirigenti” scrivono, riportando alcuni passaggi della lettera loro indirizzata. «Quando tutta questa situazione finirà e verrà chiesto ai vari attori di rendere conto delle azioni e delle responsabilità decisionali ed esecutive, ci si potrà avvalere della retorica frase “eseguivo degli ordini” già utilizzata durante il processo di Norimberga e immortalata successivamente dalla filosofa Hannah Arendt ne “La banalità del male”».

Parole rispedite al mittente da parte dei dirigenti scolastici, che evidenziano come sia “inaccettabile essere paragonati ai nazisti a processo a Norimberga sia per storia personale di molti di noi sia per la professionalità che riteniamo di avere dimostrato in questi anni complicati.” E ancora: “Paragonare le istituzioni della Regione autonoma Valle d’Aosta, di cui facciamo parte, Medaglia d’Oro al Valor Militare per il suo contributo alla guerra partigiana, al nazismo è dimostrazione assoluta di negazione della storia, un distorcimento della più agghiacciante malvagità del Novecento, oltreché della scienza, della quale è dimostrata ignoranza, cosa di incredibile gravità da parte di un’associazione che si picca di rappresentare 400 componenti della comunità educante”.

Affermazioni che fanno ancora più male in un periodo in cui i dirigenti scolastici sono chiamati a svolgere “la nostra funzione e il nostro lavoro, sabati-domeniche-ferie comprese, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui viene chiesto di gestire le classi in caso di positività in qualsiasi momento, per garantire il diritto allo studio degli alunni, anche a scapito di una normale qualità di vita di cui sono testimoni centinaia di utenti che hanno ricevuto riscontro alle loro richieste a ogni ora di ogni giorno”.

I 22 dirigenti scolastici annunciano, quindi, la volontà di agire “in ogni sede opportuna per tutelare la nostra immagine e la nostra professionalità”.