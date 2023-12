Gli studenti dell’École Hôtelière premiati al FutureAlps 2023

E’ dell’École Hôtelière di Châtillon uno dei quattro migliori progetti 4.0 di turismo sostenibile assegnati durante il FutureAlps 2023, percorso formativo itinerante, progettato e coordinato dal Comitato Scientifico della Società Economica Valtellinese.

I ragazzi della classe 4°B dell’alberghiero hanno lavorato insieme agli studenti dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Chiavenna alla realizzazione di “Teammondizia – l’inquinamento pesa”, che ha convinto la giuria dell’importante concorso riservato alle scuole di Lombardia, Trentino e Friuli e Valle d’Aosta.

Il progetto propone l’installazione, in particolare sui sentieri di montagna, di dispositivi di raccolta dei rifiuti “intelligenti”, in grado di pesare il sacchetto introdotto e trasformarlo in punti (e coupon) equivalenti a buoni sconto o pasto da consumare nelle attività della zona interessata.

I progetti vincitori sono stati presentati a Sondrio durante il convegno conclusivo delle tre giornate formative, dal 30 novembre al 2 dicembre, alla presenza anche degli alunni della scuola di Châtillon.

Nel premiar l’iniziativa la Giuria ha evidenziato “la proposta innovativa e brillante che si colloca nell’ambito della montagna digitale e sostenibile, guardando all’innovazione nel turismo; riscontra interesse su più fronti”.