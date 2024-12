Settimana della Scienza all’ITPR Corrado Gex: focus su STEM e innovazione

Dal 16 al 20 dicembre 2024, l’Istituto Tecnico Professionale Regionale Corrado Gex ospita “La Settimana della Scienza”, un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi – azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche”. L’evento ha coinvolto studenti e studentesse in una serie di attività didattiche e laboratoriali volte a promuovere competenze nelle discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics).

La settimana ha visto la partecipazione di esperti e ricercatori di alto livello. Tra i protagonisti, docenti e dottorandi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Facoltà di Fisica di Torino hanno offerto agli studenti dell’indirizzo tecnico, professionale e IeFP un percorso scientifico di divulgazione. Gli argomenti affrontati hanno spaziato dalla radioattività all’elettromagnetismo, passando per l’elettricità e l’acustica, con un approfondimento curioso sul tema “La fisica al cinema”.

Gli specialisti in Fisica Medica e Radioprotezione hanno invece guidato gli studenti dell’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” in un percorso teorico e pratico dedicato alla radioprotezione in ambito sanitario.

Parallelamente, Paolo Calcidese, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, ha coinvolto studenti degli indirizzi tecnico-turistico, tecnico-tecnologico e professionale-servizi in una serie di approfondimenti scientifici.

Un’altra attività ha riguardato la variazione elettronica di velocità dei motori elettrici, un argomento che ha permesso agli studenti dell’indirizzo tecnico-tecnologico di confrontarsi con tecnologie innovative applicabili al controllo dei motori moderni. Sempre per lo stesso indirizzo, è stato organizzato un corso di programmazione Python, volto a fornire le nozioni fondamentali del linguaggio di programmazione, insieme alle logiche e alle regole necessarie per utilizzarlo.

Infine, tra le attività opzionali proposte durante la Settimana della Scienza, gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” hanno avuto l’opportunità di partecipare a un corso di rianimazione cardio-polmonare per adulti e bambini (BLSD e PBLSD), ottenendo un attestato di qualificazione. Gli studenti del triennio dell’indirizzo tecnico “Elettronica ed Elettrotecnica” si sono cimentati nella fabbricazione digitale, esplorando le potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici per la creazione di manufatti.