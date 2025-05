Una borsa di studio intitolata a Carlo Dalle per realizzare le etichette dell’olio

In perenne viaggio tra Issime e Aosta, vivo due vite in una dividendomi tra le montagne di casa e la città. Sono nata nel 1995 e sono una giornalista praticante appassionata di storie e fotografie in bianco e nero. Per questo, nel mio lavoro, mi piace raccontare le vite delle persone, soprattutto quelle di chi ha visto un mondo che non esiste più.