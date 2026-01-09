VDAorienta 2026, tre giorni per aiutare i giovani a scegliere il futuro

Torna anche nel 2026 #VDAorienta, il principale appuntamento valdostano dedicato all’orientamento scolastico e professionale. Il Salone dell’orientamento della Valle d’Aosta, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà ad Aosta nel mese di febbraio e coinvolgerà studenti, famiglie, insegnanti e tutti coloro che desiderano informarsi sui percorsi formativi e sulle opportunità professionali offerte dal territorio e non solo.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ed è finanziata nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027.

Anche quest’anno l’evento ha potuto contare sul contributo di CVA SpA e INVA SpA, realtà strategiche per lo sviluppo economico regionale, da sempre impegnate nel sostenere istruzione, formazione e opportunità di inserimento lavorativo per i giovani.

Il programma dell’edizione 2026, che si svolgerà, come di consueto, in piazza Chanoux, all’interno della tensostruttura allestita per la Foire, prevede tre giornate di incontri.

Lunedì 9 febbraio dalle 08.30 alle 17.00 e martedì 10 febbraio dalle 08.30 alle 13.30, le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, potranno conoscere l’offerta formativa degli istituti tecnici, degli istituti professionali, dei licei e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) del territorio. Il salone aprirà alle famiglie e al pubblico interessato nella giornata di lunedì 9 febbraio dalle 17.00 alle 19.00.

Il salone proseguirà giovedì 12 febbraio con l’offerta post diploma dove gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi II, III e IV dei percorsi di IeFP regionali potranno conoscere l’offerta didattica di Università, Accademie, ITS, nonché opportunità offerte da Associazioni e Istituzioni. L’ingresso aprirà al pubblico dalle 14.30 alle 18.

Quest’anno, grazie alla collaborazione degli enti di ricerca regionali, un’ampia area sarà dedicata a far conoscere agli studenti le opportunità professionali e i percorsi di ricerca scientifica presenti sul territorio regionale. Nello stand “Professioni STEM – Ricerca e Innovazione in Valle d’Aosta” saranno presenti i principali enti di ricerca della Valle d’Aosta: Fondazione Montagna Sicura, Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta – Fondazione Clément Fillietroz, CMP3VdA – progetto 5000 Genomi, ARPA Valle d’Aosta, Parco Nazionale Gran Paradiso, Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan e Institut Agricole Régional, che presenteranno attività, progetti e professioni legati all’innovazione e alle discipline STEM.

Particolare attenzione sarà dedicata, come nelle scorse edizioni, ai workshop tematici, rivolti agli studenti più grandi, pensati per approfondire lo sviluppo delle competenze, l’evoluzione del mondo del lavoro e le nuove professioni. Un focus che tiene conto dei rapidi cambiamenti in atto, anche legati all’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi e sulle carriere professionali.

Infine durante l’apertura del salone gli orientatori del Centro orientamento saranno a disposizione su richiesta degli studenti per colloqui individuali personalizzati.

Obiettivo dell’iniziativa è rafforzare un orientamento continuo, capace di accompagnare i giovani lungo tutto il percorso scolastico e di sostenerli in una transizione più consapevole verso il mondo del lavoro, valorizzando talenti e rispondendo ai bisogni del tessuto economico.

Il lancio di #VDAorienta, previsto sabato 7 febbraio 2025 alle ore 18.00 presso il Teatro Splendor di Aosta, vedrà come protagonista Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, che porterà la sua conferenza dal titolo “L’adolescenza non è una malattia. Come aggiornare il software del dialogo con i figli adolescenti”. Sarà l’occasione per fornire a genitori e educatori strumenti per migliorare il dialogo con i figli adolescenti e affrontare le sfide di questa DELICATA fase della vita. A breve sarà disponibile la piattaforma per prenotare la partecipazione gratuita all’evento.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dedicato vdaorienta.vdalavora.it