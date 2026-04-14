A Châtillon apre il coworking di Poste Italiane per imprese e cittadini 

A Châtillon, nella sede di Piazza Caduti per la Patria 2, è disponibile un’area di lavoro condivisa accessibile a cittadini, professionisti e imprese.

L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. Il nuovo spazio dispone di 2 uffici privati, 1 ufficio da 2 persone, 1 da 6 persone. Inoltre sono disponibili un’area open space con 4 postazioni e un’area informal meeting e break.

L’offerta commerciale di Spazi per l’Italia include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

L’iniziativa rientra nel progetto Polis, che prevede la creazione di una rete nazionale di 250 spazi di coworking dedicati a imprese e liberi professionisti. L’obiettivo è quello di fornire alle comunità servizi sempre più innovativi e opportunità per cittadini e imprese.

Valentina Costanzo, ingegnere presso la Direzione Immobiliare Nord Ovest, racconta: “Il progetto Polis mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub, offrendo servizi ai cittadini. Il coworking di Châtillon è già attivo e non si limita al semplice affitto di spazi: offre la possibilità di rigenerare centri urbani come Châtillon, contrastando lo spopolamento e sostenendo l’economia locale. In Italia il progetto prevede circa 250 realizzazioni. Ad oggi ne sono state completate circa 205, pari a circa l’80%, e restano una cinquantina di sedi. Il progetto sta procedendo rapidamente verso l’obiettivo. Nel Nord Ovest sono previsti 50 spazi, tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. Di questi, a oggi, ne abbiamo realizzati oltre il 50%. Il prossimo sito di coworking in Valle d’Aosta sarà nella sede centrale, in via Ribitel ad Aosta”.

“Siamo molto onorati e felici – dichiara Jean-Claude Daudry, sindaco di Châtillon – per la scelta di aprire qui, in Valle d’Aosta, il primo punto del progetto. Per Châtillon è una grande opportunità: per i giovani, per chi vuole fare impresa e per chi desidera lavorare sul territorio. Il nostro Comune, centrale nella regione e alle porte del Cervino, ha una vocazione naturale all’accoglienza e all’innovazione: questo nuovo spazio risponde a entrambe. Nelle immediate vicinanze, inoltre, sono disponibili un parcheggio pluripiano a costi contenuti e gli spazi della biblioteca, che possono offrire servizi e momenti di pausa a chi utilizzerà il coworking. Investimenti come questo sono fondamentali per lo sviluppo e per contrastare l’abbandono delle aree montane. Vivere in montagna non è semplice: poter contare su servizi efficienti e accessibili – con tariffe competitive, una buona connessione internet e dotazioni adeguate – aiuta a trattenere le persone, ad attrarne di nuove e a permettere a cittadini e professionisti di lavorare valorizzando il paesaggio e il territorio che ci circondano”.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.