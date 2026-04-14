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  • Châtillon
  • Ultima modifica: 14 Aprile
  • 14:57

A Châtillon apre il coworking di Poste Italiane per imprese e cittadini 

Arriva in Valle d’Aosta il progetto “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, con la creazione di una prima area di lavoro condivisa nella sede di Châtillon.
coworking posteitaliane chatillon
Società

A Châtillon, nella sede di Piazza Caduti per la Patria 2, è disponibile un’area di lavoro condivisa accessibile a cittadini, professionisti e imprese.

L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. Il nuovo spazio dispone di 2 uffici privati, 1 ufficio da 2 persone, 1 da 6 persone. Inoltre sono disponibili un’area open space con 4 postazioni e un’area informal meeting e break.

Chatillon

L’offerta commerciale di Spazi per l’Italia include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. 

L’iniziativa rientra nel progetto Polis, che prevede la creazione di una rete nazionale di 250 spazi di coworking dedicati a imprese e liberi professionisti. L’obiettivo è quello di fornire alle comunità servizi sempre più innovativi e opportunità per cittadini e imprese.

Valentina Costanzo, ingegnere presso la Direzione Immobiliare Nord Ovest, racconta: “Il progetto Polis mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub, offrendo servizi ai cittadini. Il coworking di Châtillon è già attivo e non si limita al semplice affitto di spazi: offre la possibilità di rigenerare centri urbani come Châtillon, contrastando lo spopolamento e sostenendo l’economia locale. In Italia il progetto prevede circa 250 realizzazioni. Ad oggi ne sono state completate circa 205, pari a circa l’80%, e restano una cinquantina di sedi. Il progetto sta procedendo rapidamente verso l’obiettivo. Nel Nord Ovest sono previsti 50 spazi, tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. Di questi, a oggi, ne abbiamo realizzati oltre il 50%. Il prossimo sito di coworking in Valle d’Aosta sarà nella sede centrale, in via Ribitel ad Aosta”.

chatillon

“Siamo molto onorati e felici – dichiara Jean-Claude Daudry, sindaco di Châtillon – per la scelta di aprire qui, in Valle d’Aosta, il primo punto del progetto. Per Châtillon è una grande opportunità: per i giovani, per chi vuole fare impresa e per chi desidera lavorare sul territorio. Il nostro Comune, centrale nella regione e alle porte del Cervino, ha una vocazione naturale all’accoglienza e all’innovazione: questo nuovo spazio risponde a entrambe. Nelle immediate vicinanze, inoltre, sono disponibili un parcheggio pluripiano a costi contenuti e gli spazi della biblioteca, che possono offrire servizi e momenti di pausa a chi utilizzerà il coworking. Investimenti come questo sono fondamentali per lo sviluppo e per contrastare l’abbandono delle aree montane. Vivere in montagna non è semplice: poter contare su servizi efficienti e accessibili – con tariffe competitive, una buona connessione internet e dotazioni adeguate – aiuta a trattenere le persone, ad attrarne di nuove e a permettere a cittadini e professionisti di lavorare valorizzando il paesaggio e il territorio che ci circondano”.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.

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