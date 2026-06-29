Caldo anomalo in Valle d’Aosta: allerta gialla anche oggi, attesi temporali nel pomeriggio

Prosegue l’ondata di caldo anomalo in Valle d’Aosta. Ancora per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, le temperature resteranno elevate, specialmente nel fondovalle. Il Centro funzionale ha emesso un’allerta gialla – moderata criticità – che interessa i settori centrale e orientale della regione.

Segnalati inoltre nel pomeriggio possibili rovesci e temporali, localmente di moderata/forte intensità. Lo zero termico anche per la giornata di oggi è collocato fra i 4400 e i 4800 metri.

Domani è previsto un lieve calo delle temperature, con lo zero termico in calo fra i 4100 e i 4500 metri, e nuovi rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili in montagna, localmente di moderata intensità, specie sulle montagne di confine col Piemonte.