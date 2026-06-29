Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 29 Giugno
  • 11:29

Caldo anomalo in Valle d’Aosta: allerta gialla anche oggi, attesi temporali nel pomeriggio

Il Centro funzionale ha emesso un'allerta gialla - moderata criticità - che interessa i settori centrale e orientale della regione. 
Sole, caldo, estate
Società

Prosegue l’ondata di caldo anomalo in Valle d’Aosta. Ancora per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, le temperature resteranno elevate, specialmente nel fondovalle.  Il Centro funzionale ha emesso un’allerta gialla – moderata criticità – che interessa i settori centrale e orientale della regione. 

Segnalati inoltre nel pomeriggio possibili rovesci e temporali, localmente di moderata/forte intensità. Lo zero termico anche per la giornata di oggi è collocato fra i 4400 e i 4800 metri.

Domani è previsto un lieve calo delle temperature, con lo zero termico in calo fra i 4100 e i 4500 metri, e nuovi rovesci temporaleschi nel pomeriggio, più probabili in montagna, localmente di moderata intensità, specie sulle montagne di confine col Piemonte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI