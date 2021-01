Coronavirus: la Valle d’Aosta passa in arancione

La Valle d’Aosta da domenica passa in zona arancione. E’ quanto prevede l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

Assieme alla nostra regione passano in arancione l’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Piemonte, la Puglia e l’Umbria. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Le nuove restrizioni rimarranno in vigore per tre settimane a partire da domenica.

Con il passaggio in zona arancione, tornano a chiudere al pubblico bar e ristoranti, che potranno proseguire l’attività solo con l’asporto e la consegna a domicilio.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità, che verrà presentato nel pomeriggio di oggi, la Valle d’Aosta con un Rt di 1,01 ha uno scenario di rischio moderato.