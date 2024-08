Corso per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati

Prenderà il via il 21 settembre l’undicesima edizione del corso di formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, che si svolgerà, per sei sabati consecutivi, con orario 9-13, presso il Campus universitario “Luigi Einaudi” di Torino (Lungo Dora Siena 100/A, Torino). A darne comunicazione è la Difensora civica valdostana Adele Squillaci, nelle sue funzioni di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che ha aderito, dal 2022, ad una Convenzione con la Garante regionale piemontese Ylenia Serra, unitamente all’Assessorato delle politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta e altri partner istituzionali tra i quali l’Università di Torino, per l’organizzazione della selezione e della formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (Msna).

Sarà possibile, per quanto riguarda i frequentanti, seguire alcuni moduli del corso da remoto, secondo il calendario e le indicazioni indicate sul programma pubblicato anche sul sito istituzionale delle Garanti dei minori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

La legge statale 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) prevede, infatti, la possibilità per ogni Tribunale per i minorenni di nominare, in alternativa al tutore istituzionale, tutori volontari che, dopo un’attenta selezione e un’adeguata formazione, assumono la tutela di un minore straniero non accompagnato e sono inseriti in un apposito elenco presso il Tribunale stesso.

Gli interessati potranno presentare la domanda entro il 16 settembre, compilando il modulo reperibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.

Il modulo è da restituire all’indirizzo mail garante.infanzia@cr.piemonte.it, compilato, sottoscritto e corredato da una copia di un documento di identità valido.

Al 30 giugno 2024, secondo dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultavano 20.206 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, di cui 30 accolti in Valle d’Aosta. “Un numero in lieve aumento dal 2022 ad oggi” sottolinea la Garante valdostana, Adele Squillaci – “La tutrice/il tutore diviene il nuovo punto di riferimento del minore: è la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi, vigilando al tempo stesso sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore. In breve, il tutorato volontario non è un affido e non è un’adozione, ma è una guida per aiutare il/la minore a capire il Paese in cui vive.”

Per ulteriori informazioni: l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte ai seguenti numeri telefonici – 011.5757303/5757069 – mail garante.infanzia@cr.piemonte.it

Per qualsiasi informazione riguardo alle funzioni e ai compiti dei tutori, ci si potrà rivolgere anche all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Servizi alla persona, famiglia e disagio abitativo, tel. 0165.527120 o mail f.furfaro@regione.vda.it.