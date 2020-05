Disabilità, l’Usl mette in dubbio la capacità genitoriale di una coppia. Il Tribunale dei minori: “Dubbi sulla segnalazione”

Aosta - Una segnalazione e le poche righe di un esposto dell'Usl sono bastate per sospendere per un mese la responsabilità genitoriale a due valdostani e per far precipitare la loro famiglia per oltre sei mesi in incubo giudiziario. Una vicenda complessa che ruota intorno ad un bambino di 5 anni affetto da una malattia ultra rara.

A chi come genitore messo di fronte ad un intervento o un trattamento sanitario sul proprio figlio, anche se di routine come può essere una tonsillectomia, non viene naturale raccogliere quante più informazioni e pareri possibili, confrontarli per poi compiere, se possibile, una scelta ponderata? Volere il meglio o fare la cosa giusta per nostro figlio ci rende dei genitori inadeguati? Per qualcuno evidentemente sì.

Patrick e Agnieszka sono i genitori di un bambino di cinque anni, il loro secondogenito, con una malattia ultra-rara, di cui poco si sa.

Oltre a compiere entrambi enormi sacrifici per poter assistere al meglio il figlio, da anni combattono con la loro associazione – La Casa di Sabbia onlus – affinché lo Stato sostenga le famiglie come la loro con dei servizi adeguati per garantire al piccolo “l’incolumità e nello stesso tempo a noi un po’ di vita”. Hanno portato l’Azienda Usl davanti ai giudici ottenendo l’assistenza infermieristica per il bambino durante la frequenza scolastica. Sono ritornati in un’aula di tribunale, di nuovo vincendo, per far predisporre alla Regione un progetto individuale per il bambino, in modo da coordinare i servizi già esistenti in maniera efficace ed efficiente. Giudizio tuttora aperto perché la Regione al momento non ha ottemperato alla sentenza.

L’ultima vittoria forse la più importante, l’hanno ottenuta pochi giorni fa. Ma questa volta non sono stati loro a decidere di entrare nelle aule del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta. Chi li ha portati, l’Azienda Usl con un esposto firmato dal Commissario straordinario Angelo Pescarmona, ha ottenuto nei giorni scorsi dal giudice questa risposta: “Circa il modo in cui i genitori esercitano la responsabilità genitoriali sui figli non sono emerse criticità e pertanto non vi è motivo per intervenire sulla stessa. Dubbi invece emergono a proposito della segnalazione relativa alla loro inadeguatezza, basate su critiche che non hanno trovato alcun riscontro”. Il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni risale al 9 aprile, ma ai genitori è stato notificato solo nei giorni scorsi. Sei mesi e oltre dopo che questa “assurda, allucinante e paradossale” vicenda ha inizio.

Tutto ha inizio quando il pediatra di base torna a suggerire a Patrick e Agnieska un intervento urgente per l’applicazione di una sonda Peg per la nutrizione del minore in sostituzione del sondino naso-gastrico. Una procedura chirurgica che prevede la sedazione del piccolo che, pur presentando una condizione di disabilità gravissima, non è mai stato sedato prima in quanto sconsigliato dagli stessi medici anestesisti e rianimatori, non essendo prevedibili le reazioni del bambino. Di fronte a dubbi espressi da diversi sanitari e in assenza di un consulto multidisciplinare in grado di ponderare rischi e benefici dell’intervento, i genitori non possono che esprimere preoccupazione e prendere tempo.

Tanto basta però per far scattare a fine settembre prima la segnalazione del pediatra e in seguito l’esposto dell’Azienda Usl alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’intervento viene definito urgente, necessario “per salvaguardare l’integrità fisica del minore”, e i genitori, la cui posizione viene letta come un rifiuto, accusati di “mancanza di collaborazione” e di “inerzia”.

Il 21 ottobre – “senza nemmeno sentire le nostre ragioni” spiegano i genitori – il giudice del Tribunale per i minorenni sospende a Patrick e Agnieszka, con riguardo alle scelte sanitarie, la responsabilità genitoriale, nominando un tutore. Passeranno circa 20 giorni prima che il provvedimento venga revocato da parte dello stesso tribunale, 20 giorni in cui se al minore fosse successo qualcosa i genitori non avrebbero avuto voce su eventuali trattamenti o interventi.

Nel revocare “provvisoriamente” la sospensione genitoriale l’8 novembre 2019 il giudice del Tribunale per i minorenni di Torino sottolinea di aver avuto “la prova di un accudimento completo e adeguato da parte dei genitori nei confronti del minore, non avendo viceversa avuto la prova dell’esistenza di un atto di cui si lamentava il rifiuto dei genitori da parte dell’Asl”. All’azienda Usl viene chiesta una relazione sulle ragioni della denuncia e soprattutto sulle ragioni per cui l’intervento della Peg fosse stato ritenuto necessario e non procrastinabile.

La mano destra sembra però non sapere cosa fa la mano sinistra. Negli stessi giorni infatti è un altro dipendente dell’Azienda Usl, il case manager del bambino, un altro pediatra, nella sua relazione clinica, a manifestare dubbi sul posizionamento della Peg, non ritenendo l’intervento rivestire carattere di emergenza e consigliando un consulto multidisciplinare per ponderare la scelta. Per questo viene prenotata a dicembre – alla faccia dell’urgenza – una consulenza specialistica presso il centro di nutrizione clinica dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, propedeutica ad un successivo incontro multidisciplinare (ad oggi mai avvenuto). Nel capoluogo piemontese i medici suggeriscono sul minore un altro trattamento ancora, diverso dalla Peg.

I mesi passano, la vicenda giudiziaria, proseguita con un dispendio da parte della famiglia di energie fisiche e mentali e sopratutto con un ingente esborso economico, che avrebbe senz’altro potuto essere orientato ad altro, viene rallentata dal sopraggiungere della pandemia. Il punto finale arriva, come detto, solo nei giorni scorsi, lasciando però alla famiglia, e non solo a loro, tanti punti interrogativi.

A cominciare dai dubbi sull’esposto dell’Usl, manifestati dagli stessi giudici che hanno chiuso definitivamente il procedimento.

Un ente può far partire una simile denuncia dalle conseguenze così pesanti senza i necessari approfondimenti? Peraltro quando per svolgere questi approfondimenti, tutti interni, bastava convocare nella stessa stanza alcuni fra i suoi dipendenti? Era necessario poi nominare un legale, pagato con i soldi della collettività, per accompagnare questa segnalazione? Perché alla famiglia non è stato dato modo di esporre le proprie ragioni su una vicenda sanitaria così complessa, che chi meglio di loro, che da cinque anni la vive sulla propria pelle, conosce?