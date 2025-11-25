Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Ultima modifica: 25 Novembre
  • 10:14

Fabien Lucianax e Fabio Réan lanciano il brano “Capra Ibex” con Bruno Brunod

Il brano, uscito sabato 22 novembre su Youtube e sulle piattaforme di streaming, racconta in musica e immagini il percorso dell’Altavia n. 2 con la partecipazione dello skyrunner Bruno Brunod nel videoclip.
Capra Ibex
Società

L’Alta Via n.2, da Courmayeur fino all’arco romano di Donnas, diventa il filo conduttore del nuovo videoclip di Fabien Lucianax (nome d’arte di Fabien Lucianaz) e Fabio Réan. Il brano si intitola “Capra Ibex” ed è uscito sabato 22 novembre  su Youtube e come singolo sulle piattaforme di streaming.

Il pezzo è un omaggio dichiarato alla Valle d’Aosta e ai suoi itinerari di montagna. “Capra Ibex” nasce infatti dal percorso che Réan e Lucianax hanno compiuto la scorsa estate lungo l’Altavia n. 2, il tracciato escursionistico di circa 180 chilometri che collega Courmayeur a Donnas attraversando colli e valloni, incrociando i sentieri del Tor des Géants. Nel video le immagini raccolte durante quei giorni si alternano a riprese studiate ad hoc, costruendo un racconto che mescola trail, musica e ironia.

I luoghi attraversati sono richiamati anche attraverso giochi di parole: tra questi il personaggio del prete “Don Dena”, immaginario curato che gestirebbe l’omonimo rifugio in valle di Champorcher servendo cocktail analcolici a base di arnica.

Il progetto coinvolge anche lo skyrunner Bruno Brunod, campione mondiale nel 1996 e nel 1998. Nel videoclip Brunod interpreta il “Re della montagna” e appare in particolare in una scena girata in prossimità dell’arco romano di Donnas, insieme ad Alessia Bosonin e Silvia Paris. Completa il cast Sofia Merli che veste i panni della capra ibex (lo stambecco che dà il titolo al brano).

“Quest’estate abbiamo percorso l’Altavia n. 2, è stato un bellissimo viaggio tra le montagne di casa”, raconta Fabien Lucianaz. “L’invito è quello di continuare a scoprire o riscoprire ciò che il territorio valdostano è in grado di offrire: a volte basta uno zaino in spalla, la giusta dose di energia e qualche stambecco per una vacanza alternativa! Poi, c’è da dire che aver collaborato con Bruno Brunod ci ha regalato un senso ulteriore”.

“È stato un vero viaggio – spiega Fabio Réan – “sia fuori ma anche – e soprattutto – interiore. Un’avventura che mi ha permesso una volta di più di apprezzare con gratitudine le meraviglie del mondo ed in questo caso, in particolare, della Valle d’Aosta”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
ELEZIONI BANNER
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI