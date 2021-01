Gianmario Governato ospite di “Salute e benessere in diretta”

Aosta - Medico psicoterapeuta, Gianmario Governato risponderà alle domande di Adriana Viérin e del pubblico nella diretta web che andrà in onda mercoledì 13 gennaio a partire dalle ore 18.30 sul sito e sui canali social di Aostasera.

“Il corpo immune. Psiche e sistema immunitario“: è questo il titolo scelto per prima puntata 2021 della rubrica “Salute e benessere in diretta” che il nostro quotidiano organizza in collaborazione con la Farmacia del dott.Andrea Nicola di Aosta e l’Associazione l’Agrou.

Ospite della diretta web che andrà in onda mercoledì 13 gennaio a partire dalle ore 18.30 sul sito e sui canali social di Aostasera sarà il dott. Gianmario Governato, medico psicoterapeuta operante in Piemonte e Valle d’Aosta, già docente presso l’Istituto Riza di Medicina psicosomatica di Milano e presso l’Istituto Mirdad di Torino. Tiene periodicamente conferenze sull’Omeopatia e sulla “visione olistica del corpo e dei suoi disagi” e conduce gruppi di incontro sull’Autostima e sul Benessere Naturale.



Gianmario Governato, titolare della pagina Facebook “Senti il benessere” risponderà alle domande di Adriana Viérin, Presidente dell’Agrou e del pubblico da casa interessato alle tematiche.