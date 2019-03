Giornata dell’Autismo, il castello di Aymavilles si “tinge” di blu

Aymavilles - La Giunta regionale ha infatti approvato oggi l’adesione alla campagna internazionale “Light it up blue”. Il maniero sarà illuminato martedì 2 aprile. Lo stesso giorno sono previste diverse attività in Cittadella: la proiezione di due film, un workshop e una conferenza.

Giornata mondiale dell’Autismo, anche la Valle d’Aosta si “tinge di blu”. La Giunta regionale ha infatti approvato oggi l’adesione alla campagna internazionale “Light it up blue” che prevede l’illuminazione di blu di tutti i monumenti del mondo, tra i quali figurerà anche il Castello di Aymavilles.

Il maniero sarà “acceso” martedì 2 aprile, ed è stato scelto dall’esecutivo – si legge in una nota – “perché permette di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica attraverso l’utilizzo di un bene architettonico” in modo da “dare una valenza che non è solo di tipo sanitario”.

Il Tavolo di monitoraggio

L’occasione, per l’Assessorato alla Sanità, è anche quella di ricordare come per l’autismo – patologia che trova oggi un elevato grado di diffusione nella popolazione e copra un ampio spettro di sintomi, abilità e livelli di disabilità – sia stato ricostituito il 22 marzo scorso il Tavolo di monitoraggio dedicato all’autismo.

Gli eventi in Cittadella

Il giorno stesso la Cittadella dei Giovani di Aosta ospiterà diverse iniziative sul tema dell’autismo dedicate agli studenti, come la proiezione dei film “X+Y” di Morgan Matthews e “Jane Wants a Boyfriend”, di William C. Sullivan, oltre ad un workshop e una conferenza. La sera, aperto a tutti, sarà proiettato nuovamente “X+Y”.