Un car wash per aiutare i giovani dell’Oratorio a partecipare alla GMG2023

La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è un incontro di giovani di tutto il mondo con il Papa, che si svolge come un evento internazionale, in una città scelta dal Papa, ogni due, tre o quattro anni, a partire dalla prima edizione avvenuta a Roma nel 1986. Con un’identità chiaramente cattolica, la GMG è aperta a tutti e cerca di promuovere la pace tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo.

L’attesa di questo evento da parte dei giovani è sempre stata intensa, ma lo è ancora di più per questa edizione, come spiega il responsabile della Pastorale giovanile diocesana, nonché referente dell’Oratorio Grand Paradis, Don Daniele Borbey: “La GMG di Lisbona era inizialmente prevista per il 2022, ma è stata spostata al 2023 a causa dell’emergenza coronavirus. L’ultima era stata a Panama nel 2019 ma il costo del viaggio era molto elevato e quindi la nostra diocesi non si è organizzata per partecipare, per cui è dalla GMG2016 a Cracovia che i giovani valdostani non vivono questa esperienza”.

Il costo di partecipazione all’evento, 760€ per una permanenza di una quindicina di giorni, per alcune famiglie rappresentano una cifra importante. Le varie diocesi si sono quindi subito ingegnate per raccogliere fondi e ridurre le spese. “A settembre avevo sollecitato gli oratori ad inventarsi qualcosa per aiutare e a febbraio, mentre ero a Roma in qualità di responsabile della Pastorale giovanile diocesana, cenando con alcuni confratelli si pensava a che cosa scegliere, tra la classica raccolta di offerte, la vendita di torte e iniziative più originali. Un prete che si occupa di un gruppo scout della Puglia allora ha spiegato che loro avevano deciso di offrirsi per lavare le auto e liberare le cantine. Quest’idea mi ronzava nella testa fino a che ho pensato di organizzare un Car wash come quelli che si fanno in America, visto che possiamo contare su una quarantina di ragazzi tra universitari e superiori. I ragazzi del mio oratorio sono stati subito entusiasti e quindi abbiamo previsto due giornate di servizio: sabato 20 maggio dalle 15 alle 18 ad Arvier, domenica 20 maggio, dalle 9.30 alle 12 ad Arvier e dalle 16 alle 19.30 a Introd, sempre nel piazzale davanti alle chiese”.

Quella del Car wash non è l’unica iniziativa ideata per raccogliere fondi. “Per variare rispetto alla solita vendita di torte”, come spiega Don Borbey, a Natale i giovani dell’Oratorio Grand Paradis hanno cotto nel forno di Introd 400 pani neri che hanno venduto durante la Vigilia. Durante l’Estate ragazzi, invece, saranno previste due serate con le famiglie che potranno acquistare pop corn e bibite da accompagnare alla visione di un serie tv sul Vangelo.

Se negli anni passati la GMG era un appuntamento fisso, che si tramandava di generazione in generazione come un passaparola, a causa della pandemia e della mancata partecipazione all’edizione di Panama oggi molti ragazzi non sapevano nemmeno che cosa fosse la GMG fino a poco tempo, ed è quasi per tutti la prima esperienza. “Poi questa volta la nostra Diocesi riunisce solo maggiorenni”, aggiunge Don Daniele, “mentre nelle edizioni passate c’erano tanti ragazzi del biennio delle superiori che partecipavano alla GMG come ad un’esperienza esotica, senza sapere bene cosa andavano a fare. Adesso i ragazzi scelgono e hanno voglia di andare, sono più consapevoli di quello che li aspetta: a quell’età, chi viene lo fa con un altro spirito”.