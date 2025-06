Il 14 giugno la Conferenza regionale della famiglia

Analizzare la condizione attuale delle famiglie alla luce delle trasformazioni in atto e delle problematiche emergenti, con l’esame delle politiche messe in campo a livello nazionale e locale. E’ l’obiettivo della Conferenza regionale della Famiglia che si terrà sabato 14 giugno 2025, dalle ore 8.30 alle 12.30, nella sede di Plus Aosta, in via Garibaldi.

Organizzato dal Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato, l’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative del “Mese delle Famiglie”, promosso dal Centro per le Famiglie in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio che vede nel mese di giugno eventi e attività che valorizzano la famiglia, ispirandosi ai principi dell’inclusione, del benessere e della coesione sociale.

Alla Conferenza regionale della Famiglia prenderanno parte l’Assessore Carlo Marzi e Dirigenti e referenti dell’Istituto di ricerca sociale di Milano e dei settori delle Politiche per bambini, famiglie, minori e giovani e a sostegno delle famiglie, delle amministrazioni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.