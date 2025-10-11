Il silent book “Nido” sarà presentato a Lampedusa

“NIDO”, il silent book, pensato e realizzato dall’illustratrice aostana Carolina Grosa e serigrafato dalle beneficiarie del progetto “Sentirsi a casa” del Comune di Aosta sarà presentato a Lampedusa al 13° IBBY Camp Lampedusa, in programma dal 20 al 26 ottobre.

Il silent book Nido – una pubblicazione di sole illustrazioni, senza parole – ha coinvolto in percorsi di empowerment oltre 30 donne e le/i loro figli/e provenienti da Paesi Terzi, e sarà illustrato nell’evento internazionale dedicato alla formazione e alla promozione della lettura.

Il progetto è stato finanziato con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2021 per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggior vulnerabilità sociale ed è stato realizzato in co-progettazione con le cooperative sociali La Sorgente, EnAIP VdA, L’Esprit à l’Envers, Indaco e La Libellula.

“NIDO – si legge in un comunicato stampa – costituisce la conclusione di una riflessione durata tre anni su cosa significhi sentirsi a casa, e per presentarlo è stato scelto un luogo simbolico: l’isola di Lampedusa e la sua biblioteca che ospita una vastissima selezione dei migliori libri silent book pubblicati in tutto il mondo”.