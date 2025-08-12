Incendio alle pendici del Vesuvio, partito un contingente della Protezione Civile valdostana

La Valle d’Aosta tende la mano alla Campania. E’ partito questa mattina un contingente della Protezione Civile valdostana per l’esteso incendio boschivo che interessa le pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli.

A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha chiesto alle Regioni l’attivazione delle Colonne Mobili Regionali a supporto della Regione Campania.

Dopo una prima fase, avviata domenica 10 agosto, durante la quale sono state attivate le Regioni più vicine e considerata l’attuale evoluzione degli incendi, è stata mobilitata la CMR valdostana di Protezione Civile.

Alle ore 7 di questa mattina, martedì 12 agosto, è partito un contingente di 9 uomini – 3 vigili del fuoco professionisti e 6 vigili del fuoco volontari – con una autobotte e alcuni mezzi speciali equipaggiati con moduli da antincendio boschivo.

L’operatività delle squadre valdostane – che si affiancheranno a quelle di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Province autonome di Trento e Bolzano e al dispiegamento di tutte le forze disponibili della Regione Campania – è prevista a partire dalla giornata di domani.

L’incendio era scoppiato fra giovedì e venerdì vicino a Terzigno, un comune a sudest del Vesuvio, per estendersi poi nei giorni successivi anche in altre aree.