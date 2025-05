La Valle d’Aosta ha 22 nuovi Maestri assaggiatori Onaf

In Valle d’Aosta ci sono 22 nuovi Maestri assaggiatori Onaf, ovvero parte dell’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. A renderlo noto l’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

I corsisti che hanno superato l’esame finale hanno ricevuto ieri, mercoledì 28 maggio, l’attestato da parte del presidente dell’Onaf Piemonte e Valle d’Aosta Pietro Carlo Adami, del delegato Roberto Ronc, del presidente del Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina Andrea Barmaz e dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel.

I 22 nuovi Maestri assaggiatori sono: Vilma Cianci, Elisabetta Converso, Donato Arcaro, Ivano Perego, Filippo Tresti, Cesarino Collé, Roberto Ronc, René Betemps, Andrea Barmaz, Lorena Imperial, Alessia Bonadé, Marie-Claire Chapellu, Mirko Muraro, Marco Carrel, Denise Marcoz, Marco Vietti, Pietro Carlo Adami, Mathieu Adamo, Giacomo Peraldo, Luca Fasano.

“La passione e l’interesse che spinge sempre più persone ad interessarsi al mondo dell’enogastronomia non può che farmi piacere; ogni singolo Maestro assaggiatore, così come avviene anche per i sommelier, diventa un veicolo di promozione non solo dei nostri prodotti, in questo caso dei formaggi prodotti in Valle d’Aosta, ma anche di un territorio e delle sue peculiarità agricole e tradizionali” ha detto Carrel.

“Il ruolo di questi assaggiatori è anche quello di veicolare al meglio la storia che si cela dietro ad ogni prodotto, una storia fatta di passione, di dedizione, di savoir-faire e di tanto lavoro. Mi auspico che questo sia solo l’inizio di un percorso e che le competenze acquisite siano uno stimolo per continuare ad imparare e a lasciarsi coinvolgere da altri importanti momenti di assaggio, come il nostro concorso per la migliore Fontina Dop di Alpeggio, Modon d’Or”.