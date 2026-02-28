Le violette e l’associazione VIOLA nelle piazze per l’8 marzo

È arrivato il mese di Marzo e la Valle accelera il passo e si risveglia con i colori e i profumi della primavera. L’Associazione Viola si prepara all’arrivo dell’8 marzo: anche quest’anno sono numerosi gli appuntamenti organizzati nelle piazze della Valle per promuovere una raccolta fondi e finanziare i progetti attuali e futuri dedicati alle donne affette da tumore e alle loro famiglie. Le Volontarie di Viola saranno in sette piazze valdostane, a partire da lunedì 2 marzo fino a domenica 8 marzo.

Il primo appuntamento sarà lunedì a Verrès, in Piazzale Europa dalle ore 8:00, per continuare il 5 marzo a Saint-Vincent in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle ore 8:30. Venerdì 6 marzo, le iniziative si sposteranno ad Aosta dove le volontarie saranno presenti con il banco dalle ore 8:30 alle 17:30 sotto i portici di Piazza Chanoux. Il banchetto rimarrà in piazza anche sabato 7 marzo, con il sostegno dell’Associazione “Le frittelle di Gió e Martino” con le sue gustose frittelle di mele.

Sabato 7 la vendita delle viole sarà anche ad Aymavilles , in Piazza Chillod, dalle ore 8:30, e a Brusson nel piazzale antistante la Chiesa alle ore 18:30. Sempre a Brusson proseguirà la vendita delle viole anche domenica 8 marzo a partire dalle ore 10:00. Gli appuntamenti nella Giornata dell’8 Marzo, Giornata della Festa della donna, proseguiranno a La Thuile dalle 14:30 presso le casse delle funivie e a Champdepraz nell’ambito della manifestazione “Just the Woman I am” a partire dalle ore 14:00.

Sarà infine possibile sostenere l’Associazione Viola durante l’evento “Donne in Viola 2026”, un momento di musica e solidarietà che si terrà l’8 Marzo a Verrès alle ore 18:00 presso il Salone Murasse, dove si esibiranno i cori femminili La Vie est Belle, Ensemble Mazí, Les dames de la Ville d’Aoste e Ru Herbal.