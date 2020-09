L’estate di “Movi-menti” fa il pieno, oltre 500 bambini coinvolti nei campus e le attività

Partire dai bambini per riconnettere la comunità. Questo l’obiettivo – raggiunto – di Movi-Estate, il format che il progetto interregionale “Movi-Menti: menti, corpi, comunità in movimento”, selezionato dalla fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha messo in campo quest’estate attraverso un “ponte immaginario” che ha unito Nord e Sud Italia, riprogrammando le proprie attività e diventando nuova risorsa per bambini, ragazzi e famiglie nell’estate post-Covid19.

In Valle d’Aosta, così come negli altri territori, tante le attività a sostegno, anche economico – per il tramite dei Servizi sociali territoriali –, di famiglie e ragazzi: centri estivi e sportivi, laboratori scientifici, tecnologici e di robotica, percorsi di potenziamento scolastico, supporto a famiglie e ragazzi, attività didattiche, arte, musica e danza, cinema e tanto altro.

Tra le diverse attività organizzate sono state oltre 80 le persone che hanno preso parte al Cineforum Movi-Menti, cartellone di quattro film a tema “resilienza”, protagonista presso la Cittadella dei Giovani tra luglio e agosto nel corso di quattro serate.

L’iniziativa, gratuita, è stata organizzata dalla Cooperativa Noi e gli altri e dalla Cooperativa EnAIP VdA, con la collaborazione della Cittadella.

Al termine delle proiezioni è stato Enrico Montrosset (L’Eubage) ad aprire dibattiti con il pubblico presente per riflettere insieme e approfondire il tema. Le proiezioni, partite dalla Valle d’Aosta hanno poi toccato, con la stessa formula, le altre 4 regioni del progetto Movi-Menti (Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia) per riflettere e dibattere insieme ad educatori, famiglie e ragazzi, il tema della resilienza, cioè la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici e di riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà.

Non sono mancati poi campus estivi e laboratori all’aria aperta e nel rispetto delle misure anti-Covid che hanno messo in campo energia e creatività su più fronti.

I 3 Campus “Estivamente-Ingegnosamente”, dalla durata di 4 settimane, gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers, hanno visto protagonisti bambini e ragazzi di età e territori diversi, tra Saint-Vincent, Aosta e Morgex.

“Si è trattato di un campus itinerante per poter meglio accedere alle potenzialità territoriali – spiega Tania Musso, della Cooperativa Esprit – con le quali nel tempo si sono stretti contatti e collaborazioni. Questi campus hanno coinvolto complessivamente circa 50 bambini, occupando tutti i posti disponibili”.

Tra le tante attività, organizzate in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Saint Vincent, la Cittadella dei Giovani e il Comune di Morgex, non sono mancati, nell’ambito dei Campus, laboratori di Robotica educativa, a cura di Cristina D’Arienzo, e laboratori di animazioni, a cura di Irene Tarticchio, che hanno dato vita a prodotti multimediali poi condivisi con le famiglie e i ragazzi.

135 sono stati poi i bambini che hanno partecipato agli 8 campus, gestiti dalla Cooperativa Noi e Gli Altri, incentrati su attività Steam (Scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica).

Un altro campus è stato invece tutto sportivo ed ha rappresentato un vero e proprio progetto di comunità, per la partecipazione nell’organizzazione e gestione di Noi e gli Altri, dell’Asd Stade Valdôtain Rugby, dell’Oratorio San Giocondo, dell’Amministrazione Comunale di Sarre e dell’Unité Grand–Paradis.

60 i giovani coinvolti, tra animatori senior e junior e 30 istruttori sportivi, per un’iniziativa ha intercettato complessivamente 350 bambini.

Per garantire la partecipazione a iniziative di socializzazione, il progetto Movi-Menti ha coperto economicamente 13 settimane a favore di minori in carico ai Servizi Sociali che altrimenti non avrebbero potuto usufruire del servizio. A favore delle fasce più deboli del territorio, all’interno del progetto Movi-Menti, sono stati poi consegnati “buoni scuola didattici”, per l’acquisto di materiale scolastico, a circa 60 famiglie, attraverso la rete dei Servizi sociali del territorio.

“L’impegno per garantire attività e iniziative che coinvolgessero ragazzi, famiglie ed educatori, tra attività estive all’aria aperta e laboratori stimolanti in pieno stile steam, è stato alto, soprattutto a seguito del lockdown e delle misure da adottare, che hanno impegnato i partner regionali in una riprogrammazione importante. Il bilancio è positivo – spiega Lucia Poli, della Cooperativa Noi e Gli altri –, l’intento riuscito è stato quello di far vivere ai ragazzi coinvolti occasioni di incontro ed esperienze positive di crescita, apprendimento e sportive, senza far mancare, ove necessario, un apporto economico a sostegno di famiglie più in difficoltà, e per garantire loro occasioni al pari di altre. L’impegno di Movi-Menti continua in Valle d’Aosta attraverso la programmazione, in fase di definizione, per le attività autunnali e invernali, sempre a favore di famiglie, ragazzi e comunità educante”.