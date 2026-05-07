Libera Vda lancia “Ponti di giovani”, un progetto di scambio fra Valle d’Aosta e Sicilia

Per approfondire le tematiche inerenti alla mafia e all’antimafia e per far avvicinare i giovani al mondo del volontariato e alle tradizioni locali, l’Associazione MIA – Memoria Impegno Azione APS in collaborazione con il coordinamento di Libera Valle d’Aosta e l’associazione Gio. Co. organizza nel mese di luglio il progetto di scambio “Ponti di giovani”. L’iniziativa, che si svolgerà fra la Valle d’Aosta e la Sicilia, è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Durante lo scambio si visiteranno alcuni luoghi simbolo dell’antimafia (ad esempio Capaci e Via d’Amelio, nonché beni confiscati in Valle d’Aosta) e si svolgeranno attività di vario tipo, in collaborazione con le diverse realtà di volontariato dei due territori.

Il progetto si articolerà su due settimane: dal 20 al 24 luglio in Sicilia (a Palermo e dintorni) e dal 27 al 31 luglio in Valle d’Aosta. Ai partecipanti è richiesto un contributo di 150 euro.

Per iscriversi è necessario contattare liberavda@gmail.com, comunicando il proprio nome e cognome.

Il progetto ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito del Premio regionale per il volontariato 2025, promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in collaborazione con il CSV VDA, con il sostegno dei Lions Club “Aosta Host” “Aosta Mont-Blanc”, e”Cervino”, del Rotary Club “Courmayeur Valdigne” e della Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini.