Lo “Steel Team” della Cogne vola alla fase nazionale della First Lego League Challenge

Accedono ai campionati nazionali della First Lego League Challenge, i ragazzi dello “Steel Team” della Cogne Acciai Speciali. La squadra composta da Martina Vigliocco, Matteo Vigliocco e Alessandro Bois ha infatti vinto la fase regionale, tenutasi in settimana al Meet Digital Culture Center di Milano.

Seguito dai coach Cristina D’Arienzo e Luca Salvemini della Robotica Educativa Valle d’Aosta, che hanno formato i ragazzi al doposcuola aziendale dello stabilimento aostano, lo “Steel Team” ha presentato un progetto dedicato alla cracking art, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti verso la sostenibilità ambientale.

Martina, Matteo e Alessandro Hanno creato un volantino, un logo e realizzato delle lumachine stampate in 3D. La First Lego League Challenge è una sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni, che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di interesse generale, ecologico, economico e sociale, per cercare soluzioni innovative.

La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale. Attualmente, nella competizione sono coinvolte 100 nazioni, tra cui anche l’Italia, distribuite sui 5 continenti.

Le qualificazioni partono dalla fase regionale, per proseguire poi in quella nazionale, in calendario a Salerno, che fornisce l’accesso alle manifestazioni internazionali. “Come Cogne Acciai Speciali – fanno sapere dall’azienda – abbiamo fin da subito questo progetto, che oltre ad essere innovativo, rispecchia i nostri valori aziendali”.