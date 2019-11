Natale in Valle d’Aosta: dai mercatini, all’albero high tech fino ai saltimbanchi

Il Marché Vert Noel al Teatro romano con i suoi 44 chalet, l’albero di Natale high tech e la pista di pattinaggio in piazza Chanoux, una giostra per i bambini e la casetta di Babbo Natale in piazza Roncas e ancora la Carovana di Natale e una mostra sui Lego al Castello Gamba di Châtillon.

La Valle d’Aosta inizierà a vestirsi a festa giovedì sera con l’inaugurazione dalle 17.30 del mercatino, giunto alla 12esima edizione. Le iniziative organizzate per il periodo natalizio dal Comune di Aosta e dalla Regione sono state presentate nel pomeriggio di oggi.

Nel capoluogo regionale la novità è rappresentata da Piazza Roncas destinata ad ospitare, dal 30 novembre e fino al 6 gennaio, le attività dei bambini: laboratori sulla robotica e l’artigianato, animazioni, giochi ma anche l’incontro con i cani San Bernardo. Qui inoltre si trasferirà con la sua casetta Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine con i desideri dei bambini.

Sempre ai più piccoli sono rivolte le animazioni e gli spettacoli musicali offerti dalla Chambre valdôtaine nell’ambito dell’albero di natale artistico, realizzato da Paolo Venturotti e Luca Frutaz, che in queste ore sta di nuovo prendendo forma in piazza Chanoux. L’inaugurazione è fissata anche in questo caso per giovedì 22 alle 17.30. All’ombra del Municipio anche quest’anno sarà in funzione una pista di pattinaggio all’aperto con noleggio dei pattini. L’impalcatura che copre i lavori di restauro del “Soldato” dovrebbe sparire invece entro la fine di novembre. “L’impresa ci aveva promesso che i lavori sarebbero terminati il 4 di novembre” ricorda il vice sindaco Antonella Marcoz “Li abbiamo ora sollecitati e ci hanno promesso che entro il 30 novembre rimarrà sola la copertura bassa del monumento”.

I 44 chalet del Marché Vert – dal 23 novembre e fino al 6 gennaio aperto tutti i giorni dalle 10.30 e fino alle 20 (sabato e domenica fino alle 22) – ospiteranno anche quest’anno tre attività di ristorazione e alcune associazioni di volontariato (l’associazione sordomuti, il Centro donne contro la violenza e ancora la Cooperativa Indaco che raccoglierà fondi per l’acquisto di un mezzo per il traporto disabili). Tante come l’anno scorso le iniziative organizzate durante l’apertura, molte delle quali all’insegna dell’artigianato tipico di tradizione.

Ma non è solo Aosta ad aspettare i turisti con iniziative e manifestazioni. Anche quest’anno l’Office du Tourisme si è fatto promotore assieme al Comune di Châtillon dell’iniziativa Château Noël al Castello Gamba. Dal 7 dicembre il parco del museo di arte contemporanea accoglierà la Carovana di Natale: un gruppo di saltimbanchi, poeti, cantastorie, musici, danzatori provenienti da tutto il mondo, che allieteranno gli ospiti con spettacoli, giochi, numeri di abilità, canzoni, musica e leggende.

All’interno del Castello verrà invece allestita una Mostra LEGO: i mitici mattoncini verranno assemblati in vere e proprie opere d’arte, progettate da Piemonte Bricks – uno dei LUG (Lego User Group) italiani. Nei fine settimana, alle ore 16. e alle 17.30, sono previsti laboratori di costruzione e robotica educativa per bambini e famiglie, organizzati anche in collaborazione con la Biblioteca di Saint-Vincent – BiblIoT – robotica in biblioteca. Anche l’area didattica del Castello organizzerà per l’occasione laboratori per bambini e visite guidate per gli adulti. La partecipazione ai laboratori è su prenotazione, da effettuarsi presso l’Office du tourisme di Saint-Vincent (0166-512239).

L’appuntamento con Château Noël è pomeridiano, dalle 16 alle 19, nei fine settimana di dicembre (7 e 8 dicembre e 14 e 15 dicembre) e dal 21 dicembre al 6 gennaio (escluso il giorno di Natale). L’ingresso al parco e alle animazioni esterne è libero. L’ingresso al Castello per la mostra LEGO® e per la partecipazione ai laboratori è a pagamento al costo di 3 euro.

Infine l’8 dicembre, ricorda l’Assessore al Turismo, Laurent Viérin, Pila ospiterà il Disco di Natale. Per scoprire però i nomi degli artisti che saliranno sul palco assieme a Pupo e a Lodovica Comello bisognerà pazientare ancora qualche giorno.