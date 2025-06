Paradisia compie 70 anni, il giardino botanico alpino ha riaperto per l’estate

Il Giardino Botanico Alpino Paradisia compie 70 anni e, dallo scorso 1° giugno, è tornato ad accogliere nuovamente il pubblico.

Situato a 1.700 metri di quota nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Valnontey, a Cogne, Paradisia è uno dei più importanti giardini botanici alpini d’Italia, nato nel 1955 con l’obiettivo di tutelare, studiare e far conoscere la straordinaria biodiversità botanica dell’arco alpino.

La stagione 2025 – dice una nota dal Parco – “segna una tappa speciale della sua storia, con un ricco programma di attività e iniziative pensate per celebrare sette decenni di ricerca e divulgazione. Paradisia non è solo un giardino botanico, ma un vero e proprio patrimonio condiviso, un centro di connessione tra scienza, natura e comunità, che racconta la storia e l’impegno del Parco verso la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale”.

Tra gli eventi legati alla riapertura, il Convegno scientifico dedicato alla flora alpina Alpine flora: biodiversity and conservation in programma il 5, 6 e 7 giugno: una “tre giorni” aperta a tutti che, partendo dai contributi scientifici dell’incontro, si svilupperà tra la visita al Giardino e una escursione di gruppo.

Domenica 29 giugno, a Paradisia è previsto invece un evento istituzionale con diverse personalità legate al Giardino che contribuiranno con brevi interventi sul passato e sul futuro di Paradisia. Lo stesso giorno, è in programma anche la presentazione dell’installazione artistica Il battito della vita e la lettura di due poesie dedicate al Giardino e scritte dai poeti del Circolo del Cardo. La giornata proseguirà con i curatori del giardino botanico ad accompagnare il pubblico in una passeggiata tra la ricchezza floreale di Paradisia, e un aperitivo per gli iscritti.

Nell’ambito della rassegna Musica nel Gran Paradiso: Radici e Risonanze, alle 14 è in programma l’evento Tra barocco e modernità, un viaggio musicale con il “Quartetto “Franco Rossi” dei violoncellisti della Scala”.

Molti altri, inoltre, gli appuntamenti previsti per l’estate a Paradisia. Puoi leggere qui il programma delle iniziative che vedranno, al centro, il Giardino botanico.