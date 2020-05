Parte da Aosta il “Giro d’Italia virtuale” di Bicincittà

Aosta - Un video per sensibilizzare all'uso della bicicletta per ripartire "con saggio entusiasmo". Il presidente UISP Verduci: "Sarà il mezzo di trasporto fondamentale in questa fase 2".

Domenica 10 maggio alle 12 sarà Aosta a dare il via al “Giro d’Italia virtuale” di Bicincittà, la manifestazione di sport sociale organizzata dalla UISP. Niente raduni di ciclisti, ma un contributo video che verrà mandato in onda sulla pagina Facebook della UISP nazionale e che coinvolgerà, a ruota, altre città italiane, da Bologna a Messina, da Cesena ad Empoli, fino alla Sardegna. Parteciperanno Vincenzo Manco, presidente nazionale UISP e Roberto Morassut, sottosegretario per il ministero dell’Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti, come Paolo Foschi (Corriere della Sera) e Andrea Ferraretto, autore di guide per percorsi su due ruote.

La UISP Valle d’Aosta parteciperà con un video registrato in questi giorni, con un’intervista al sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ed alcune riprese della via centrale fino all’Arco d’Augusto e della pista ciclo-pedonale fatte da quattro rappresentanti della UISP e tre di FIAB.

“Con la FIAB avremmo dovuto tenere, durante Bicincittà, la manifestazione “Bimbinbici”, per educare i bambini alla sicurezza stradale”, spiega Massimo Verduci, presidente UISP Valle d’Aosta. “Non potendo organizzare eventi di questo tipo, la nostra attività sarà molto incentrata sull’aspetto educativo ed informativo. Bisogna ripartire a fare attività con saggio entusiasmo, rispettando tutte le regole per la sicurezza stradale e sanitaria. Abbiamo in programma anche opere di sensibilizzazione sull’utilizzo della pista ciclabile ed attività con finalità sociali e sanitarie rivolte soprattutto agli anziani”.

E Verduci rilancia: “In questa fase 2, la bicicletta sarà il mezzo di trasporto fondamentale e le piste ciclabili le infrastrutture di riferimento. Con l’idea di ampliare i dehors e di istituire le zone 30 km, spero che in molti preferiranno utilizzare la bici: ne guadagnerebbe la nostra salute e l’ambiente, ma anche l’economia“.