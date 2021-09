Partiti i test salivari nei quattro plessi scolastici “sentinella”

Aosta - I primi test eseguiti ieri a Pont-Saint-Martin hanno dato esito negativo. Per la Valle d’Aosta si tratta di 116 campioni, numero stabilito dal Ministero in base alla popolazione scolastica, da prelevare ogni 15 giorni su alunni che si sottoporranno volontariamente a rotazione nei 4 plessi scolastici individuati

Sono tutti negativi i primi tamponi salivari eseguiti nella scuola primaria e secondaria di Pont-Saint-Martin nell’ambito dello screening ministeriale.

I test vengono condotti su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per la Valle d’Aosta si tratta di 116 campioni, numero stabilito dal Ministero in base alla popolazione scolastica, da prelevare ogni 15 giorni su alunni che si sottoporranno volontariamente a rotazione nei 4 plessi scolastici individuati d’intesa tra la Sovraintendenza agli studi e le autorità sanitarie regionali, in base alla candidatura delle “scuole sentinella” ripartite su tutto il territorio regionale (Alta Valle, Aosta e Bassa Valle). Si tratta dell’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc – Morgex (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado), l’Istituzione Emile Lexert” – Aosta (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado), l’Istituzione Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose A” – Pont-Saint-Martin (solo scuola secondaria di primo grado), l’Istituzione “Elio Reinotti” – Pont-Saint-Martin (solo scuola primaria). Dal gennaio 2022 potrebbe subentrare in sostituzione dell’Istituzione scolastica E. Lexert, la Eugenia Martinet” – Aosta (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado).

La questione dei tamponi salivari è stata affrontata oggi in Consiglio regionale. L’Assessore Luciano Caveri ha ricordato come l’Usl abbia ricevuto i primi 5.000 tamponi salivari antigenici, che potranno essere utilizzati per la sorveglianza sanitaria delle classi, quando emerga un caso di positività.

“Sarà valutata la possibilità di impiegarli al fine di evitare la quarantena a tutta la classe, eseguendo dei test nei giorni successivi, così come già deciso dalla Regione Marche. – ha spiegato Caveri – Si tratta di una soluzione che tiene in considerazione l’alta percentuale di popolazione docente e scolastica già vaccinata, nonché la circostanza che anche per quest’anno scolastico sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina in classe.”.

L’auspicio dell’Assessore è stato comunque quello di una “regia nazionale, altrimenti si innescano soluzioni di confusione”.