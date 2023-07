Pier Ferdinando Casini ospite sabato di Protagonisti a Courmayeur

Sabato 29 luglio la rassegna “Protagonisti a Courmayeur” avrà per ospite alle ore 18 il senatore Pier Ferdinando Casini e il suo ultimo libro “C’era una volta la politica. Parla L’ultimo democristiano”. Con la moderazione di Luca Marchesi, Presidente di aCOURMA!, il panel prevede l’intervento di Luciano Caveri, Assessore degli Affari Europei, Innovazione, PNRR e Politiche Nazionali per la Montagna del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta.

Domenica 30 luglio, sempre alle 18, tornano i temi legati all’energia e alle rinnovabili, comun denominatore di molti approfondimenti dell’edizione di Protagonisti a Courmayeur di quest’anno. L’appuntamento sarà, infatti, focalizzato sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) con la presentazione del libro “Le comunità energetiche rinnovabili. Modelli, regole, profili applicativi” in cui interverranno il curatore del libro Pietro Paolo Giampellegrini, Segretario Generale della Regione Liguria, e Luigi Bertschy, Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Valle d’Aosta.

Insieme agli esperti relatori si discuterà dell’innovativo strumento giuridico, tecnico ed economico che consente di condividere virtualmente fra i membri della comunità l’energia prodotta in una certa fascia oraria per favorire la produzione e il consumo sul posto di energia pulita, ottenendo un significativo incentivo economico e realizzando finalità sociali.

Il format “Protagonisti a Courmayeur”, nato su iniziativa di CVA S.p.A., con il contributo di Courmayeur Mont Blanc, della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e di aCOURMA!, vuole essere un’occasione per immergersi in dibattiti sui grandi temi di attualità in un confronto diretto con professionisti, autori, economisti, sociologi, giornalisti, ricercatori, personaggi di spicco delle istituzioni e della società. L’appuntamento è presso Jardin de l’Ange a Courmayeur ogni fine settimana fino al 18 settembre 2023.