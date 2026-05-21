Plus torna sul tema del disarmo nucleare con una conferenza

Dopo la visita alla mostra Senzatomica di Torino organizzata lo scorso marzo, Plus torna sul tema del disarmo nucleare con la conferenza “Trasformando lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”.
In programma venerdì 29 maggio alle ore 18, la conferenza è organizzata in collaborazione con Senzatomica, progetto coordinato con la Fondazione Be The Hope, nata dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai per contribuire a una società fondata sul rispetto della dignità della vita, della giustizia sociale e della solidarietà.
L’appuntamento, destinato in particolare ai giovani e aperto a tutta la popolazione, vuole approfondire la minaccia rappresentata dalle armi nucleari e le conseguenze che
deriverebbero dal loro uso. L’evento è anche un invito alla pace, per scardinare la cultura xenofobica a favore della solidarietà, dell’apertura e dell’accoglienza.
La serata vedrà gli interventi di Stefania Berlini e Paolo Blanc, che presenteranno il progetto Senzatomica. Walter Nuzzo, membro del Comitato per i Diritti Umani e Civili
della Regione Piemonte, parlerà di de-escalation nucleare e dell’impegno del Comitato per il raggiungimento della firma unanime da parte del Consiglio della Regione Piemonte per sostenere il principio del non primo uso delle armi nucleari.
Angelo Tartaglia, docente del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia presso il Politecnico di Torino, sistematizzerà il tema dell’ambiente connesso all’uso delle armi nucleari. A moderare la serata sarà Valentina Lelli.
La partecipazione è gratuita, è richiesta l’iscrizione tramite il link ufficiale dell’evento (reperibile sui canali di comunicazione dell’associazione Plus).