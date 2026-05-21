Plus torna sul tema del disarmo nucleare con una conferenza

Studio, suono, scrivo. Studio letterature comparate all’università di Torino e alla SSST Ferdinando Rossi. Suono il violino portandomelo dietro un po’ ovunque, dopo il diploma al conservatorio. Scrivo su AostaSera ormai da qualche anno e dal 2022 come pubblicista. Ma soprattutto cerco di prendermi alla leggera, spesso non riuscendoci e ascoltando musica invece non troppo leggera.