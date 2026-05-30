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  • Aosta
  • Ultima modifica: 30 Maggio
  • 10:18

Poste e Polizia insieme per prevenire le frodi

In occasione della “Giornata della Prevenzione Frodi” sarà allestito il 3 giugno in Via Ribitel ad Aosta un corner informativo sui rischi legati alle truffe e alla diffusione di corretti comportamenti di difesa.
Frodi informatiche
Società

Un punto informativo per sensibilizzare i cittadini sui principali rischi legati alle truffe e alla diffusione di corretti comportamenti di difesa sarà allestito nell’Ufficio Postale Aosta Centro, in via Ribitel 1 in occasione della Giornata della Prevenzione Frodi.

L’iniziativa, prevista mercoledì 3 giugno, dalle ore 11 alle 13, vede la collaborazione di Poste Italiane e della Polizia di Stato.

Nel corner informativo sarà presente personale specializzato di Poste Italiane – Fraud Management e Security Intelligence e della Polizia di Stato – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta  a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, chiarimenti e consigli pratici su come riconoscere e prevenire le frodi più diffuse.

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