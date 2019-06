Primo volo estivo e primo flop per l’aeroporto di Aosta, saltato ieri l’Aosta-Olbia

Aosta - L’aereo che ieri doveva trasportare in Sardegna un gruppo di turisti valdostani, arrivando da Monaco di Baviera alle 9.20, non è mai atterrato ad Aosta.

Primo volo estivo e primo flop per l’aeroporto di Aosta. L’aereo che ieri doveva trasportare in Sardegna un gruppo di turisti valdostani, arrivando da Monaco di Baviera alle 9.20, non è mai atterrato ad Aosta. Ufficialmente, per un problema tecnico: l’aeromobile avrebbe fatto ritorno a Monaco quando era sul Lichtenstein mentre aveva iniziato la discesa. A quanto pare, senza informare tempestivamente l’aeroporto di destinazione.

A questo punto un pullman ha condotto i malcapitati e delusi passeggeri a Caselle, per accelerare i tempi e non perdere la priorità dello slot su Olbia, ovviamente utilizzando un nuovo aeromobile, che però è arrivato alle 14, per poi ripartire alle 14.45 con arrivo ad Olbia intorno alle 16.

“Non si può dire che il personale del Corrado Gex e in prima persona il Presidente Giovanni Pellizzeri non si siano impegnati per risolvere in qualche modo l’emergenza”, spiega una coppia di passeggeri delusi. “Rimane il fatto che partire da Aosta rimane un’incognita, vuoi per le condizioni climatiche, vuoi per la scelta di una compagnia aerea definita, a mezza voce, un po’ pasticciona. E pensare che alcuni clienti si sentivano garantiti dal fatto che fosse tedesca!”.

La richiesta dell’Avda, inoltrata alla compagnia Private Wings, è che l’aereo da Monaco arrivi ad Aosta già il venerdì sera.