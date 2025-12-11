Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 11 Dicembre
  • 11:29

Trasporto pubblico, Bertschy: “Serve un impegno condiviso per un sistema moderno e inclusivo”

Assemblea straordinaria dell’Anav, l'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, tenutasi al circolo della Stampa di Torino, a cui ha preso parte l'Assessore Bertschy.
assemblea ANAV
Società

Il futuro del trasporto pubblico locale è stato al centro ieri, mercoledì 10 dicembre, dell’Assemblea straordinaria dell’Anav, l’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, sezione Piemonte e Valle d’Aosta, tenutasi al circolo della Stampa di Torino.
All’appuntamento sono intervenuti l’Assessore Luigi Bertschy e l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi, dopo la relazione tenuta dalla Presidente di ANAV Piemonte e Valle d’Aosta Serena Lancione.

“In un momento storico in cui la domanda di trasporto pubblico cresce in modo significativo, è fondamentale che Istituzioni e associazioni di riferimento come ANAV si confrontino apertamente per individuare strategie comuni. L’assemblea di oggi, dedicata a investimenti, qualità e sicurezza nel trasporto persone, rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare questa collaborazione” ha sottolineato l’Assessore Bertschy.

E ha aggiunto “investire nella sicurezza del trasporto pubblico, valorizzare il capitale umano e guardare con decisione all’innovazione dei servizi non è soltanto una scelta strategica, ma una priorità che deve essere sostenuta da tutti gli attori coinvolti nel modello di mobilità.”

“Solo attraverso un impegno condiviso possiamo garantire ai cittadini un sistema di trasporto moderno, inclusivo e affidabile, capace di rispondere alle esigenze di mobilità e di contribuire allo sviluppo sostenibile dei nostri territori” ha concluso Bertschy.

