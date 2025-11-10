Facebook Twitter Instagram Youtube

  Ultima modifica: 10 Novembre
Un elemento del balconcino di piazza Chanoux si stacca e finisce sul tetto del dehors del Caffè Nazionale

L'incidente nel pomeriggio di oggi. Al balconcino era stato ancorato un tirante per fissare le luminarie. “Il crollo – spiega una nota – ha comportato lievi danni alla struttura del dehors. Il sopralluogo non ha evidenziato ammaloramenti o rischi di ulteriori cedimenti nella facciata".
Società

Un incidente, fortunatamente senza conseguenze. Nel pomeriggio di oggi, uno degli elementi in pietra della ringhiera di uno dei balconcini della facciata del Municipio di Aosta, adiacente a quello grande in corrispondenza del Salone ducale, ha ceduto cadendo sul tetto del dehors del Caffè Nazionale, attualmente chiuso al pubblico.

Al balconcino, spiega una nota del Comune di Aosta, era stato ancorato un tirante per fissare le luminarie di piazza Chanoux, sopra l’allestimento del Marché Vert Noël.

“Il crollo – si legge – ha comportato lievi danni alla struttura del dehors. Sul posto sono intervenuti prontamente i responsabili della sicurezza del cantiere del mercatino di Natale e i tecnici del Comune. Il sopralluogo compiuto non ha evidenziato ammaloramenti o rischi di ulteriori cedimenti nella facciata del Palazzo Municipale, per cui, dopo i rilievi del caso, i lavori di posa delle luminarie sono proseguiti”.

“Le procedure assicurative saranno prontamente attivate dall’impresa coinvolta sia nei confronti dell’Ente sia nei confronti della società che gestisce lo storico locale sotto i portici del Municipio”, dicono ancora dal Comune. Come detto, l’incidente non ha avuto conseguenze per persone o cose.

    L’elemento del balconcino di piazza Chanoux crollato

    Il dehors colpito dall’elemento del balconcino di piazza Chanoux crollato

