Voyage experience: nove influencer e sportivi arrivano in bici a Pontboset

Hanno percorso in otto giorni i luoghi outdoor più significativi dello spazio Alcotra, attraversando Liguria, Regione Sud della Francia, Savoia, Piemonte e Valle d’Aosta partendo da Molini di Triora in provincia di Imperia. Sono attesi nel primo pomeriggio a Pontboset domani, domenica 18 settembre, dove concluderanno nel piazzale del municipio il loro “Voyage Experience”.

Sono nove influencer e sportivi che hanno preso parte al progetto, organizzato dal Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile dell’Assessorato regionale ambiente, in collaborazione con la Regione Piemonte, la società DMO Piemonte ed il Comune di Pontboset, nell’ambito del PITEM M.I.T.O. – Programma di Cooperazione territoriale Italia-Francia “Alcotra” 2014-2020.

La giornata conclusiva prevede dal mattino attività diverse come il trekking sul sentiero dei ponti, percorsi in e-bike lungo i tracciati che si dirigono a Champorcher, dimostrazioni e prove di Nordic Walking, prove gratuite di e-bike specifiche per bambini. Poi l’arrivo dei partecipanti, le premiazioni, un’esibizione acrobatica di Alessandro Delfino, già campione italiano di bike trial e infine un po’ di musica.