Al Palaindoor di Aosta assegnati i titoli regionali indoor assoluti, juniores e allievi di atletica

Il Palaindoor di Aosta ha ospitato, sabato 24 e domenica 25 gennaio, i Campionati regionali indoor per le categorie Assoluti, Juniores e Allievi, con un programma articolato che ha coinvolto anche Cadetti e Cadette.

Il bilancio dei titoli regionali per società vede 16 titoli all’Atletica Cogne Aosta, 11 all’Atletica Pont Donnas e 9 all’Atletica Sandro Calvesi.

Nei 60 metri assoluti maschili il titolo regionale è andato a Maurizio Pascale (Atletica Sandro Calvesi) in 7”20, nuovo primato personale. Al femminile successo per Nicole Dellio (Atletica Cogne Aosta) in 7”80, titolo che le vale anche la vittoria nella categoria juniores; in batteria Dellio ha corso in 7”69, migliorando ulteriormente il personale.

Il podio assoluto maschile è stato completato da Giulio Bergesio (Atletica Sandro Calvesi), secondo in 7”23, e dall’allievo Emilien Ronc (Atletica Pont Donnas), terzo in 7”40, tempo che gli è valso anche il titolo juniores.

Tra le donne, argento per Chiara Graziano (Atletica Cogne Aosta) in 8”35, titolo allieve, e bronzo per Jade Porceillon (Atletica Pont Donnas) in 8”49.

Nel podio juniores femminile vittoria per Dellio, secondo posto per Porceillon e terzo per Isabella Germano Ravina (Atletica Pont Donnas) in 8”51.

Tra gli juniores maschili titolo per Jacopo China Bino (Atletica Sandro Calvesi) in 7”41, con Nathan Martinet secondo in 7”71.

Il podio allievi maschile ha visto Ronc davanti a Filippo Perrenchio e Andrè Borettaz, entrambi in 7”53. Tra le allieve successo per Graziano, davanti a Alicia Layla Fanheiro e Magali Cuneaz.

Nella gara assoluta open maschile vittoria per Fabio Giudice (Atletica Riccardi Milano) in 7”10, seguito da Gabriele Bruno e da Pascale. Al femminile si è imposta Chiara Melon (GS Fiamme Azzurre) in 7”53, davanti a Dellio e a Carlotta Bollo.

Nei 60hs assoluti maschili successo per Riccardo Nicola (GS Ermenegildo Zegna) in 8”84; il titolo regionale è andato a Marco Lanteri (Atletica Cogne Aosta), secondo in 10”10, davanti a Lucio Chapellu.

Al femminile vittoria per Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) in 9”41.

Tra gli juniores maschili titolo per Jacopo China Bino in 8”95, seguito da Andrea Margarini.

Tra le allieve successo per Carlotta Giovanetto (Atletica Pont Donnas) in 8”94, davanti a Rebecca Zandarin.

Negli allievi vittoria per Damiano Bulgari, con Edoardo Lingeri secondo e titolo regionale di categoria.

Nel salto in alto il titolo regionale assoluto e juniores è andato a Leonardo Marana (Atletica Cogne Aosta) con 1,80 m. Secondo Andrè Borettaz (1,80 m), titolo allievi, e terzo Mohamed Alaa Saib.

Al femminile titolo assoluto e juniores per Jade Porceillon con 1,54 m, seguita da Anna Sarboraria e Marta Nieroz, quest’ultima campionessa allieve.

Nella gara assoluta open maschile vittoria per Kiswendsida De Grazia con 1,89 m, davanti a Marana e Borettaz. Tra le donne successo per Chiara Sala con 1,65 m.

Nel salto con l’asta titolo regionale maschile e juniores per Leonardo Marana con 4,00 m. Al femminile Martina Saroglia (Atletica Cogne Aosta) ha vinto il titolo assoluto e allieve con 2,90 m.

La gara assoluta è stata vinta da Leonardo Scalon (Battaglio CUS Torino) con 5,30 m, misura che vale lo standard per i Mondiali Under 20, davanti a Francesco Pugno e Jacopo Tullio Libertino. Tra le donne successo per Great NNachi con 4,00 m.

Nel salto in lungo titolo regionale assoluto e juniores per Mattia Mancini (Atletica Cogne Aosta) con 5,88 m, seguito da Mathieu Bosonin e dall’allievo Filippo Perrenchio, campione di categoria.

Al femminile titolo assoluto e juniores per Isabella Germano Ravina con 4,80 m, mentre tra le allieve ha vinto Francesca Ticchio.

La gara assoluta maschile è stata vinta da Mancini davanti a Damiano Bulgari e Lorenzo Lilliu; tra le donne successo per Chiara Sala con 5,92 m.

Nel salto triplo titolo regionale assoluto per Federico Cafasso (Atletica Pont Donnas) con 14,19 m. Argento e titolo juniores per Mancini, bronzo e titolo allievi per Armin Blanc.

Al femminile titolo assoluto e juniores per Anna Sarboraria con 10,49 m.

Nel getto del peso assoluto maschile titolo regionale per Luigi Vesan (Atletica Sandro Calvesi) con 7,10 m.

Al femminile successo per Eleonora Zoja (Atletica Cogne Aosta) con 7,48 m, davanti a Yasmine Lucianò.

Tra gli allievi titolo per Federico Gaggioli, mentre tra le allieve ha vinto Carlotta Giovanetto.

La gara assoluta maschile è stata vinta da Mattia Mirenzi, davanti a Matteo Pautasso e Luca Masseroni. Al femminile successo per Sara Verteramo, seguita da Chiara Torichia e Ilaria Zanetti.

Nei 60 metri cadetti vittoria per Lorenzo Li Pira, mentre tra le cadette si è imposta Benedicta Alternino. Tra i valdostani, successi di Martina Diemoz e Ares Solovyov.

Nei 60hs, tra le cadette vittoria per Matilde Trecchi, davanti a Ludovica Lingeri e Annie China Bino; tra i cadetti successo per Tommaso Mattiazzo, seguito da Carlo Morgigno e Ares Solovyov.