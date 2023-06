Alessandro Saravalle vince la Via del Sale a Limone Piemonte

Fine settimana denso di gare con tanti valdostani impegnate su strade e percorsi, in Italia e all’estero. Alessandro Saravalle (Silmax; 2h 15’37”) ha vinto oggi, a Limone Piemonte (Cuneo) l’edizione 2023 della Via del Sale, GranFondo di mountain bike 45 km e 2071 metri di dislivello positivo. L’aostano ha preceduto Stefano Goria (MenteCorpo; 2h 16’00”) e Lorenzo Laposse (Boscaro; 2h 18’27”). Al 32° posto Cristian Lucia (Cicli Lucchini; 2h 35’30”); 47° Thierry Grivel (Silmax; 2h 42’39”).

Berta e Vittone appena fuori dalla top ten a Leogang

Nella tappa di Coppa del Mondo di Cross country, oggi, a Leogang (Austria), Martina Berta e Andreas Vittone i migliori degli azzurri in gara, chiudono appena fuori i migliori dieci.

Nella Elite Donne, 11° posizione di Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 1h 19’45”) nella gara vinta dall’olandese Puck Pieterse (1h 16’38”), a precedere la coppia austriaca composta dalla Under 23 Mona Mitterwallner (1h 17’16”) e da Laura Stigger (1h 17’34”).

Negli Under 23, è 15° Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 09’26”), e podio occupato dal francese Adrien Boichis (1h 06’54”) davanti al duo elvetico Dario Lillo (1gh 07’06”) e Luke Wiedmann (1h 07’32”).

Quinto posto per Yannick Parisi all’Argovia Cup

Quinta tappa dell’Argovia Cup, oggi, a Lostorf (Canton Soletta; Svizzera) e ottima prestazione di Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem), alla ricerca della condizione dopo oltre un mese lontano dalle gare a causa di un incidente in gara. L’aostano ha chiuso al 5° posto assoluto, 1° Under 23, in 1h 30’45”, nella gara vinta dall’elvetico Joris Ryf (1h 28’25”).

Elisa Giangrasso seconda nella tappa del Campionato di società a Pergine Valsugana

Assenti “i due” Xco, Sofia Guichardaz (impegnata in una gara su Strada) e l’infortunato Mattia Agostinacchio, oggi, da Pergine Valsugana (Trento), sede della quarta prova del Campionato italiano giovanile di società di Cross country, l’unico podio di giornata arriva da Elisa Giangrasso ma, a questo, bisogna aggiungere tanti piazzamenti a ridosso dei migliori tre, a conferma del buon momento di condizione dei ‘rider’ valdostani.

Negli Allievi Donne secondo anno, gradino alto del podio a Sabrina Rizzi (Jam’s Bike; 44’08”); 17° Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 54’39”). Al maschile, buon 6° posto di Thierry Philippot (Gs Lupi; 55’17”), nella gara vinta da Elia Rial (GagaBike; 53’01”); 33° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 01’14”).

Negli Allievi Donne primo anno, piazza d’onore di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 45’35”), alle spalle della campionessa italiana Elisa Bianchi (Flanders Love; 44’52”), e terza Nicole Azzetti (Four Es; 45’48”). In 19° posizione Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 57’20”9. Buon 6° posto, al maschile, di Paolo Costa (Gs Lupi; 56’57”), gara vinta da Filippo Grigolini (Jam’s Bike; 55’23”). Al 22° posto Fabien Borre (Cicli Lucchini; 1h 00’35”); 34° Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team); 38° Erik Henriod (Cicli Lucchini); 63° Davide Savoia (Cicli Lucchini); 69° Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB).

Negli Esordienti secondo anno, vittoria di Raffaele Armanasco (Team Rebel; 28’44”). In 30° posizione Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 31’51”); 39° Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing; 32’21”); 57° Andrea Perron (Orange Bike Team); 72° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 81° Mathias consoli (Vc Courmayeur MB).

Negli Esordienti Donne primo anno, vittoria di Giorgia Sardi (GagaBike; 31’16”). All’11° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 34’47”); 16° Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 36’52”); 19° Arlyn Sposito (Gs Lupi Valle d’Aosta; 37’37”). In campo maschile, dal 4° al 6° posto troviamo Michel Careri (Orange Bike Team; 30’56”), Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB; 31’00”) e Joel Philippot (Gs Lupi; 31’02”), con gradino alto del podio a Mattia Acanfora (Monticelli Bike; 29’30”). In 19° e 20° posizione Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 32’55”) e Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB; 33’16”); 55° Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB); 61° Alessio Catona (Gs Lupi); 69° e 70° Pierre Domaine (Vc Courmayeur MB) e Thierry Berriad (Orange Bike Team); 79° Simone Pession (Orange Bike Team).

Giovanissimi ‘stradisti’ valdostani buoni protagonisti a Bruino

Terzo trofeo Comune di Bruino – Cicli Carpinello, oggi, corsa su Strada riservata alla categoria Giovanissimi, gare concluse in pratica tutte allo sprint.

Nei G1, terzo gradino del podio per Mathis Marchi (Orange Bike Team), davanti a Andrea Ducco (Rostese) e Bryan Donte (Imperia Raineri); 5° Crhistian Canale Clapetto (Cs Lys).

Nei G2, vince Brian Brusco (Nuova Ciclistica Arma); 9° Niccolò Fianco (Orange Bike).

Nei G3, seconda posizione di Julien Marchi (Orange Bike Team), gara vinta da Matteo Ratto (Piossasco), con terzo Filippo Pellegrino (Alpina-BikeCafé).

Nei G4, vince Alessandro Agnusdei (Rostese); 11° Filippo Grosso (Orange Bike Team).

Nei G5, successo di Emil Guarnieri (Rostese). Al 6° posto Mattia Milanaccio, 8°, 3° al femminile, Giulia Renzulli e 10°, 4° al femminile, Alessia Pellicanò, tutti atleti del Cs Lys; 13° e 14° Christian Corso e Sophie Marchi (6° donne), entrambi dell’Orange Bike Team.

Nei G6, gradino alto del podio a Nicolò Casalicchio (Bike Frigo Life ). In 7° posizione Learco Hervé Collé (Cs Lys); 10° Claudio Fianco, 13° Xavier Perron e 14 Aimé Cuaz, dell’Orange Bike Team.

Sofia Guichardaz 21a al 21° memorial Alberto Coffani

Esordienti e Allievi Donne impegnate, questa mattina, a Gazoldo Degli Ippoliti (Mantova) nel 21° memorial Alberto Coffani. Negli Allievi, successo di Sofia Delle Fontane (Vangi Ladies; 1h 05’30”; media 36,641 km/h) che, dopo 40 km di gara, precede in volata il gruppo compatto. In 12° posizione Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing); 18° Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team).

Negli Esordienti, conclude in 12° posizione assoluta, 5° nelle primo anno, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), gara risolta anche in questo caso con una volata di gruppo, regolato – sempre nelle primo anno – da Nina Marinini (Biesse – Carrera), che copre i 30 km del tracciato in 48’30”, alla media di 37,113 km/h.

Bella esperienza Meeting Nazionale di società di Montesilvano

Si è conclusa, oggi, a Montesilvano (Pescara) la tre giorni del Meeting Nazionale di società per Giovanissimi, con la Valle d’Aosta rappresentata dal quartetto composto da Andrea Iannello e Federico Evoli (Rdr Sport School), Solei Bianquin (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Gabriel Denza (Gs Godioz). Al di là della classifica per società – presenti ben 163 sodalizi, per più di 1200 giovani atleti -, una bella esperienza per i ‘G’ della nostra regione, accompagnati nella trasferta dagli allenatori Martina Stirano e Manuel Bianquin. Per la cronaca, la (larga) vittoria è andata all’Uc Costamagna.