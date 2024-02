Altra vittoria dell’Ares Sport: 6-2 contro Valpellice

L’Ares Sport, dopo la schiacciante vittoria ottenuta al Palaghiaccio di Aosta in gennaio, quando aveva letteralmente dominato la Valpellice con un punteggio finale di 16-0, ha adottato oggi, sabato 3 febbraio, per il turno di ritorno in trasferta in Piemonte un approccio più guardingo, ma ha comunque mantenuto il controllo costante del campo per gran parte del match.

Il primo drittel si è aperto con una veloce azione che ha portato alla rete di Franchini dopo soli 4 minuti di gioco, assistito magistralmente da Bahar. A metà tempo, la compagine valdostana ha raddoppiato il vantaggio con un goal di Voronin, grazie agli assist di Piccinelli e Ihnacak. Tuttavia, poco prima della fine del periodo, i Valpellice Bulldogs Spirito Reale hanno ridotto il distacco segnando con Stringat, nonostante l’ostacolo del capitano dell’Ares, Manuel Tenca, che ha tentato di interferire con uno scivolone. Si va così negli spogliatoi sull’1-2.

Il secondo periodo ha visto l’Ares allungare ulteriormente, con un potente tiro da fuori area di Mazzocchi. Frei ha poi siglato un’altra rete in power play al 33° minuto, mantenendo così il controllo della partita. Tuttavia, la “Valpe” non ha rinunciato ad attaccare e ha siglato un altro goal con Payra, al 38° minuto, sorprendendo il goalie dell’Ares Sport. E’ il 2-4 parziale.

Nella terza e ultima frazione, i valdostani hanno mantenuto il comando del gioco, cercando costantemente di segnare e incrementare il vantaggio. Frei ha nuovamente trovato la rete, assistito da Tenca a 5 minuti dalla fine, seguito dal goal di Garau che mette il dischetto all’incrocio dei pali solo un minuto dopo. La partita è così terminata con lo score conclusivo di 2-6.

Con questa vittoria, l’Ares rimane saldamente in testa al girone A della seconda fase della Regular Season di IHL division 1. La prossima sfida vedrà quali avversari l’HC Gardenia, in Val Gardena, mercoledì 7 febbraio prossimo, alle ore 20.30.

ROSTER

Gesumaria, Eastman, Gianni, De Santi, Timpone, Voronin, Bahar, Fraschetta, Lenta, Caletti, Montini, Garau, Ihnacak, Tura, Piccinelli, Frei, Franchini, Mazzocchi, Tenca, Muià.

Allenatore: Luca Giovinazzo, Manager: Dennis Sodano.