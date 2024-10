Dopo la prima edizione dell’anno scorso, al PalaMiozzi torna la Aosta Boxing Night, organizzata dalla onlus Arché VdA e dalla ASD Cral Cogne Pugilato. La manifestazione è in programma per sabato 12 ottobre dalle 21 e prevede in cartellone 11 incontri con il coinvolgimento di giovanissimi e nuove leve, che avrà come match clou quello di chiusura che vedrà impegnata l’unica pugile professionista valdostana, Federica Macrì, al suo quarto incontro pro e ancora imbattuta.

La 24enne aostana sfiderà, sulla distanza delle otto riprese, per la categoria Minimosca, la toscana Asia Atzeni della boxe Parisi. Questo match, se il verdetto sarà favorevole alla valdostana, potrà essere trampolino verso la sfida per puntare al titolo italiano del peso, un’altra fondamentale esclusiva del giovane talento aostano, al momento numero 80 del ranking mondiale e atleta in forte ascesa.

Sul ring 11 pugili valdostani guidati dal maestro Luca De Carolis, opposti ai loro avversari provenienti da varie regioni d’Italia (Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto) in una serata di vera boxe. Il programma molto vario partirà dai più piccoli School Boys/Girls (13/14 anni) con i giovani talenti della scuola valdostana: Eddy Ssemakula 14 anni (S.B. Categoria 57kg) che farà il suo debutto, Jastin Kocecku 13 anni (S.B. Categoria 46kg ) e la 14enne Khloe Noussan campionessa italiana in carica (S.G. Categoria 66kg), ancora imbattuta in carriera.

Si proseguirà con gli incontri Junior e Youth (15/18 anni) dove saliranno sul ring difendendo i colori regionali Gianmaria Trapin 14 anni (cat. 50kg Junior), Andrei Avram 14 anni (cat. 84kg Youth), Mei Lavevaz 16 anni (cat. 70kg), medaglia d’argento agli ultimi assoluti Youth, Christian Lombardi 17 anni (cat 60kg Youth) e Davide Attanasio 18 anni (cat 70kg) campione regionale in carica Youth. Gli ultimi due valdostani a salire sul ring prima del match clou sono “Elite” (maggiorenni), Francesco Pronestì 24 anni (cat 54kg Elite) e Elvis Docaj 19 anni (cat 77kg Elite).

Per assistere alla Aosta Boxing Night i biglietti, che saranno proposti a 20€ (gratuito per gli under 10), sono disponibili presso la Palestra del Cral Cogne Pugilato, di Corso Lancieri di Aosta, chiamando al numero 366 1893253.