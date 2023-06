Argento per Silvia Gradizzi e bronzo per Eleonora Foudraz ai Campionati Italiani Promesse

Dopo il bronzo del 2022, arriva l’argento per Silvia Gradizzi nella prova mattutina della domenica dei 3000 siepi dei campionati italiani Promesse di Agropoli. Sull’anello intitolato a Pietro Mennea la 21enne di Gignod del Cus Pro Patria Milano, conduce con le migliori la prova dal primo metro. Alle spalle dalle favorita Katja Pattis, capita la scarsa condizione dell’altoatesina, la valdostana se ne libera dopo il primo chilometro e, in prima persona, va a rintuzzare il vantaggio guadagnato da Ilaria Bruno.

Si crea così un terzetto, con Bruno davanti, Gradizzi e Agnese Carcano. Prima dell’ultimo giro, si aggancia Maddalena Pizzamano che con una bella progressione scatta ai 200 metri portandosi in testa e superando senza incertezze riviera e ultima siepe riesce a contenere il tentativo disperato della Gradizzi che le risucchia metri negli ultimi 20 metri ma alla fine le resta alle spalle per soli 4 centesimi di secondo. 10’22”28 e titolo tricolore per la toscana della Atletica Firenze Marathon Maddalena Pizzamano, 10’22”32 e argento per la valdostana del Cus Pro Patria Milano Silvia Gradizzi, bronzo per la veneta dell’Atletica Verona Agnese Carcano con 10’24”40.

Bronzo prestigioso per Eleonora Foudraz

Bronzo prestigioso per Eleonora Foudraz, la seconda freccia nella faretra del movimento dell’atletica valdostana. Non sbaglia la finale dei 400 metri la 22enne di Charvensod che lascia andare le avversarie nella prima parte di gara, soprattutto Ilaria Accame che in sesta corsia parte a razzo dimostrando di averne veramente di più. La calvesina seguita da Patrick Ottoz distribuisce con saggezza lo sforzo riuscendo a gestire l’affaticamento e l’acido lattico accumulato andando a recuperare posizioni sul rettilineo finale, imboccato in quinta posizione e rientrando con determinazione riuscendo a conquistare una significativa terza piazza, con 53”83, non lontano dal primato personale. Oro per Ilaria Accame (Atl Libertas Unicusano Livorno) in 52”97, argento a Laura Rami (Cus Bologna), bronzo per Eleonora Foudraz (Calvesi) 53”83. Un podio che, oltre all’importante terza piazza che arricchisce il medagliere della 22enne di Charvensod, per Eleonora può anche valere la convocazione in nazionale per la staffetta della 4×400 femminile ai campionati europei under 23 in programma a Espoo, in Finlandia, dal 13 al 16 luglio.

Laurent Cugnach migliora il limite regionale dei 1200 Siepi Cadetti

Il 15enne Laurent Cugnach, a Cuneo, nell’appuntamento del 24° meeting Walter Merlo, ha migliorato la migliore prestazione regionale Cadetti dei 1200 Siepi. Assieme all’astigiano Giulio Ollino (Vittorio Alfieri Asti), il calvesino ha condotto una bella prova sui tre giri con siepi chiudendo in 3’38”45, prestazione che migliora il personale di quasi dieci secondi (prec. 3’47”69) e gli ha garantito il terzo tempo nella gara di sabato, nella prova vinta da Gabriele Ferrara (Atl 2000 Bordighera) in 3’22”42 e appena dietro ad Ollino, secondo in 3’38”15. La prestazione di Laurent Cugnach, allenata da Maria Barbalace, fa meglio del primato di Matteo Maniezzo (Cogne) che lo scorso anno corse in 3’39”04.