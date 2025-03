A vincere l’ultima staffetta maschile 4×7,5 km della stagione di Coppa del Mondo di Nove Mesto in Repubblica Ceca è la Francia che supera la Norvegia. Al terzo posto si infila l’Ucraina.

L’Italia arriva sesta dopo una prova incostante che ha visto il quartetto azzurro 13esimo nella prima frazione con Daniele Cappellari, poi in rimonta con le buone prove di Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer e infine chiudere sesto con Didier Bionaz. Il valdostano non colleziona una buona prestazione al tiro per le difficili condizioni al poligono a causa del vento.

Staffetta femminile: settime le valdostane Samuela Comola e Michela Carrara

Stesso copione per la staffetta femminile 4×6 in cui è nuovamente la Francia a dominare la scena davanti alla Norvegia e alla Germania.

Qui il team azzurro, con Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchenthaller, chiude settima.

Undicesima al primo cambio, l’Italia si presenta in ottava e settima posizione al termine delle due frazioni centrali, per poi confermare il piazzamento nel segmento finale, con l’utilizzo complessivo di 13 ricariche senza giri di penalità.