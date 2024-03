Biathlon, la staffetta “valdostana” chiude nona a Soldier Hollow

La penultima tappa di Coppa del mondo di biathlon, a Soldier Hollow nello Utah (Stati Uniti), non sorride alla staffetta italiana femminile, disputata nella serata di oggi, sabato 9 marzo.

Le azzurre, in formazione “sperimentale” (con tre atlete valdostane in squadra), non sono andate oltre un nono posto nella 4×6 km, con un distacco di 2:31.6 dalla Norvegia, che ha chiuso in prima piazza (1:04:15.5). Seconda la Germania (+17.2) e terza la Svezia (+42.0).

Tocca a Samuela Comola il lancio, che – con l’uso di una sola ricarica – cambia in settima posizione con Hannah Auchentaller, autrice di una performance sotto le aspettative. Con un giro di penalità, ipoteca la gara delle italiane (originariamente in cerca di ben figurare, dopo il secondo posto dei ragazzi di ieri).

Michela Carrara usa quattro ricariche e traguarda la sua frazione decima. Spetta a Beatrice Trabucchi la conclusione, siglando un 0+0 nelle serie di tiro, che garantisce il nono posto (1+8) al quartetto tricolore. Attorno alle 23 di oggi, sulle nevi dello Utah tornano in pista anche i maschi, per la 10 km Sprint. Occhi puntati su Didier Bionaz, in partenza col pettorale 44.