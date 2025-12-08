Brillano le stelle dei valdostani nel podismo: vittorie a Sanremo, Cannero e Fiumicino

Brillano le stelle dei valdostani nella fase finale della stagione del podismo. Le affermazioni più significative sono quelle viste ieri, domenica 7 dicembre, alla Sanremo Marathon, in Liguria.

In testa alla classifica femminile della 42 km si trova infatti Catherine Bertone, in corsa per l’Atletica Sandro Calvesi, con un tempo finale di 2:42:27. Dietro di lei, la francese Romane Pascal (2:57:24) e Anna Bardelli (2:59:35).

Vittoria anche di Laura Segor, che correva con i colori del Cus Pro Patria Milano, nella 21 km femminile. Ha tagliato il traguardo in 1:18:36. Seconda Arianna Dentis (1:20:18) e terza la francese Laurine Roupie (1:23:30).

Nella 10 km maschile, invece, è stato Jean-Pierre Vallet a imporsi, con una prestazione cronometrica di 32:23. Completano il podio Alessandro Castagnino (33:04) e Wogene Fabrizi (33:42).

Sabato 6 dicembre, sulle sponde del lago Maggiore, alla quarta edizione della 6 ore di Cannero (circuito cittadino da 2145 mt e 10D+, da ripetere più volte), tra le donne ha vinto Lisa Borzani (completando 34 giri del percorso nel tempo a disposizione). Seconda si è classificata Barbara Conrad (28 giri) e terza Mirela Hilaj (30 giri).

Infine, vittoria per Lorenzo Brunier (GP Parco Alpi Apuane) alla 10km della trentunesima edizione della Best Woman a Fiumicino (Roma). Il valdostano ha corso la distanza in 30:05, battendo Giuseppe Gerratana (secondo in 30:10) e Mohamud Abdikadar Sheikh Ali (terzo in 30:16).