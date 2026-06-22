Bronzo per Francesco Amendolia dell’Aosta Nuoto ai Regionali Esordienti

L’Aosta Nuoto torna da Torino con una medaglia, diversi piazzamenti nelle prime posizioni e il tredicesimo posto nella classifica generale per società. Ai Campionati regionali Esordienti A, disputati dal 19 al 21 giugno al Palazzetto del Nuoto, la squadra guidata da Mattia Castiglioni ha raccolto segnali importanti dal proprio vivaio, in una competizione che ha riunito 28 società da Piemonte e Valle d’Aosta.

Il risultato principale è arrivato da Francesco Amendolia, bronzo nei 200 farfalla con il tempo di 2’58”11. Lo stesso Amendolia ha poi chiuso quarto nei 100 farfalla in 1’17”07, confermandosi tra i protagonisti della categoria 2014.

Tra i piazzamenti di rilievo anche le prove di Gerardo Fazari, quarto nei 100 dorso in 1’14”91 e nei 200 dorso in 2’39”37, oltre al nono posto nei 400 stile libero in 5’00”11 e al decimo nei 200 stile libero in 2’23”46. Doppio quinto posto per Tommaso Macrì, nei 100 rana in 1’29”65 e nei 200 rana in 3’13”4.

Alla trasferta torinese hanno partecipato 19 atleti: Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Sophie Chuc, Jacopo Daddi, Alice D’Introno, Chloé Dherin, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Marta Giannelli, Tommaso Macrì, Lisa Nachtmann, Helene Noissein, Martina Norbiato, Alessandra Palma, Solidea Roggero, Ludovica Romeo e Aylin Sacchet.

Il podio valdostano porta la firma di Francesco Amendolia, terzo nei 200 farfalla in 2’58”11. Lo stesso atleta ha ottenuto anche il quarto posto nei 100 farfalla in 1’17”07, il settimo nei 50 stile libero in 31”59 e il settimo nei 200 misti in 2’52”08.

Nella top ten regionale sono entrati anche Chloé Dherin, nona nei 50 stile libero in 31”64, e Gerardo Fazari, con i piazzamenti nel dorso e nello stile libero.

Buone indicazioni anche dalle staffette. La 4×100 misti maschile, composta da Gerardo Fazari, Tommaso Macrì, Francesco Amendolia e Vincenzo Caruso, ha chiuso all’ottavo posto in 4’17”15. Ottava anche la 4×100 stile libero femminile, con Francesca Chira, Solidea Roggero, Marta Giannelli e Chloé Dherin, in 4’55”71. Decima la 4×100 stile libero maschile, formata da Gerardo Fazari, Tommaso Macrì, Francesco Amendolia e Vincenzo Caruso, in 4’42”61.

“Chiudiamo questi Regionali con un bilancio estremamente positivo. Il risultato di maggior prestigio è arrivato da Francesco Amendolia, terzo classificato nei 200 farfalla e quarto nei 100 farfalla, confermandosi tra i migliori specialisti regionali della categoria. Ottime prestazioni anche per Gerardo Fazari nel dorso e nei 400 stile libero, dove ha mostrato notevole maturità agonistica, e per Tommaso Macrì, arrivato a un passo dalle medaglie nella rana. Nel complesso la squadra ha ridotto sensibilmente il divario dalle migliori società regionali, confermando la validità del percorso intrapreso. Una solida base per il futuro”, commenta il presidente dell’Aosta Nuoto, Paolo Fazari.

Soddisfatto anche il tecnico Mattia Castiglioni: “La soddisfazione più grande è aver visto i ragazzi competere alla pari con i migliori atleti della regione. In diverse gare siamo arrivati a pochi decimi o a pochi secondi dalle medaglie, dimostrando che il lavoro svolto durante tutta la stagione ci ha permesso di raggiungere un livello competitivo importante. Dispiace per qualche occasione sfumata e per qualche gara non interpretata al meglio, ma fanno parte del percorso di crescita di giovani atleti. Torniamo da questi regionali con una medaglia, tanti piazzamenti di prestigio e soprattutto con la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più importanti nelle prossime stagioni”.

Per l’Aosta Nuoto l’estate proseguirà con altri appuntamenti. La squadra Master sarà impegnata ai Campionati nazionali estivi di Riccione dal 30 giugno al 5 luglio, mentre dal 10 al 12 luglio toccherà alla categoria Ragazzi, attesa dai rispettivi Campionati regionali.