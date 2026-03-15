Buona la prima per l’HC Aosta: 4-3 al Varese nella serie di semifinale

L’HC Aosta parte con il piede giusto nella semifinale dei playoff IHL superando 4-3 il Varese Hockey al Palaghiaccio di Aosta. Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, con i valdostani capaci di costruire un vantaggio importante e poi resistere al ritorno degli ospiti nel finale.

Sugli spalti, tra gli 885 spettatori presenti, anche una presenza speciale: l’attore Marco Giallini, ormai ospite abituale delle partite dell’HC Aosta durante le riprese della serie televisiva girata in Valle d’Aosta.

Il primo periodo è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e grande intensità sul ghiaccio. A rompere l’equilibrio è Gesumaria al 17’27”, che porta avanti l’Aosta su assist di McNally e Sukhytskyi, chiudendo il primo drittel sull’1-0.

Nel secondo periodo la partita si accende. Il Varese trova il pareggio al 34’43” con Bastille, ma la risposta dei Gladiators arriva dopo 30 secondi, al 35’13”, Nimenko riporta avanti l’Aosta su assist di Nardella e Lysenko (2-1). I padroni di casa segnano ancora al 38’49” e arriva il 3-1 firmato da McNally, servito ancora da Sukhytskyi e Lysenko.

Nel terzo periodo la partita sembra definitivamente essere a favore dell’Aosta: al 42’20” arriva il secondo gol di Gesumaria in power play, su assist di McNally e Oberhoeller, portando l’Aosta sul 4-1.

Il Varese però non si arrende e a meno di due minuti dalla fine Bastille accorcia le distanze (58’14”), e pochi secondi dopo Terzago segna il 4-3 al 59’46”, riaprendo clamorosamente il match. I Mastini tentano l’assalto finale, ma i Gladiators riescono a difendere il vantaggio fino alla sirena.

A fine partita coach Luca Giovinazzo ha commentato: “È stata una bella partita, sono soddisfatto. Abbiamo giocato un hockey veloce, le quattro linee hanno pattinato molto bene. I giovani hanno dato energia e gli esperti hanno tenuto bene il ghiaccio. Tra i pali Rocco ha fatto delle parate importanti. Sapevamo che sarebbe stata una sfida dura, ma non dobbiamo sederci sul 4-1: se mancano 20 secondi in più rischi di andare all’overtime. Questa mentalità dobbiamo correggerla”.

La serie ora si sposta in Lombardia: gara-2 è in programma martedì 17 marzo sul ghiaccio di Varese.

CALENDARIO SEMIFINALI

FORMAZIONE HC AOSTA: Perla, Montini, Lysenko, Sukhytskyi, Gesumaria, De Santi, Capra, Oberhoeller, Nardella, Nimenko, Mc Nally, Mocellin, Fraschetta, Calovi, Movchan, Minniti, Mazzocchi, Martello, Verza.

Coach: Luca Giovinazzo. Assistant Coach: Charles Ollivier Jean Martino Lamblin. Manager: Fabrizio Ramponi